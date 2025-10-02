Xàtiva acoge la comedia «Escape Room», un espectáculo de humor e intriga con sello valenciano

El próximo sábado 4 de octubre, a las 20 horas, el Gran Teatre de Xàtiva acogerá la representación de la comedia «Escape Room», una producción conjunta de las compañías Olympia Metropolitana y Albena Teatre.

Con una duración de 90 minutos e interpretada en valenciano, la obra está dirigida por Xavi Mira, a partir de la creación de Joel Joan y Hèctor Claramunt. El elenco está formado por Josep Manel Castany, Cristina Garcia, Xavi Mira y Lara Salvador, que darán vida a una historia llena de humor, misterio y giros inesperados.

La trama presenta a cuatro amigos de toda la vida que deciden participar en un escape room en el barrio del Cabanyal, donde recientemente se ha encontrado un cadáver descuartizado. Lo que parece un pasatiempo divertido se convierte rápidamente en una experiencia inquietante. A medida que avanza la cuenta atrás, las pruebas y los enigmas se transforman en una auténtica pesadilla que pondrá a prueba su amistad hasta límites insospechados. Aun así, «Escape Room» es una comedia… ¡una comedia de miedo!

La obra está recomendada para un público joven y adulto. El precio de las entradas es de 15 €, con tarifa reducida de 12 € para estudiantes, Carnet Jove, jubilados, pensionistas y miembros de la asociación Amants del Teatre.

Las entradas se pueden adquirir a través de la web del Gran Teatro de Xàtiva, o en taquilla desde dos horas antes de la función.