Xàtiva protesta por la detención de la flotilla que intentaba acceder a Gaza

La plataforma de la Costera contra el genocidio en Gaza ha convocado una protesta por la detención de la flotilla humanitaria que intentaba acceder a Gaza. La cita ha comenzado a las siete de la tarde de hoy frente al Ayuntamiento de Xàtiva y ha reunido a más de 100 personas de todas las edades.

Los presentes han mostrado su descontento por lo ocurrido, haciendo todo tipo de ruido con pitos y cacerolas. Mañana hay convocada en la ciudad una manifestación, que saldrá a partir de las siete de la tarde la de la Plaça de la Bassa.

Los participantes en la protesta de este jueves han denunciado que "lo ocurrido con la flota es el último acto perpetrado por Israel. Esto ha sido espontáneo, es algo que se está haciendo en otras ciudades, donde se está reuniendo la gente de bien. Estar aquí es un deber personal".

La cita ha finalizado con los presentes entonando cánticos como "Palestina libre" y otras consignas similares. "No es una guerra, es un genocidio", "del riu fins al mar Palestina vencerá" han sido otros de los cánticos.

Bandera de Palestina en el Castell

Por otra parte, en la carretera de acceso al Castell de Xàtiva ha sido pintada una bandera palestina de forma reciente. La enseña está escenificada sobre el asfalto y se ubica en la zona de aparcamiento más cercana a la entrada de la fortaleza.

Bandera palestina pintada en la subida del castillo de Xàtiva. / José Luis Lagardera

A su vez, en la sede de UGT en la capital de la Costera también se ha colgado una bandera similar. Cabe recordar que en la zona montañosa de la Penya Roja se han colocado durante las últimas semanas dos banderas de notables dimensiones, la última el pasado sábado 29 de septiembre.

Además, este jueves durante el pleno del Ayuntamiento de Xàtiva se ha rendido un minuto de silencio por las víctimas de la masacre en Gaza. También se ha aprobado, con la abstención del PP y Vox, una moción de apoyo al población palestino que exige el fin del genocidio en la franja, además de instar a romper relaciones con Israel y a establecer medidas de boicot con este país.

El consistorio se compromete igualmente a no dar apoyo económico y a no prestar locales para cualquier actividad impulsada por personas, empresas o asociaciones que representen al Estado de Israel o que exhalten el genocidio, así como a evitar contratar con personas "que sostienen vínculos económicos con el negocio de la ocupación o con la vulneración de derehos humanos" en Palestina.