Más de 70 personas participan en la primera jornada práctica sobre inteligencia artificial para empresas en Ontinyent

Ontinyent acogió el pasado jueves la primera jornada práctica sobre inteligencia artificial dirigida a empresas, una actividad que contó con más de 70 personas inscritas y que puso de manifiesto el interés creciente del tejido económico local por esta tecnología. La iniciativa, organizada por el ayuntamiento y la Fundación Labpyme (entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), se celebró en el Centro de Formación del Museo Textil y ha sido subvencionada por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Con el título “IA que resuelve: soluciones reales para el reto de tu pyme”, la jornada mostró aplicaciones prácticas y accesibles para mejorar la gestión, las ventas y la organización de las pequeñas y medias empresas.

La regidora Natàlia Enguix en la jornada de inteligencia artificial en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La apertura estuvo a cargo de la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, quien agradeció la asistencia y el interés de los participantes y explicó el marco de colaboración en que se inscribe la jornada, “un convenio firmado por el ayuntamiento para acercar conocimientos sobre inteligencia artificial a empresarios y personas interesadas. Hoy la inteligencia artificial ya está presente en nuestro día a día y consideramos importante dotarnos de habilidades y conocimientos para aprovecharla”. Enguix destacó también la colaboración del experto invitado, José Manuel Plaza, director de Telefónica en la Comunitat Valenciana, quien compartió experiencias y casos reales de aplicación de la IA a empresas, con un planteamiento eminentemente práctico. La regidora agradecía el interés mostrado por esta jornada “que nos ha servido para comprobar el interés existente por la inteligencia artificial”, añadió.

La regidora avanzó que, "una vez constatado el éxito de esta primera experiencia, Ontinyent acogerá próximamente una nueva acción formativa", con el inicio de un programa de transformación digital para directivos, que se desarrollará durante los próximos meses y que del 22 al 24 de octubre acogerá las primeras jornadas prácticas y presenciales en el Museo Textil de Ontinyent, ampliándose la información en los próximos días. Además, el convenio firmado con Labpyme tendrá vigencia hasta el mes de junio de 2026, lo cual permitirá programar nuevas actividades en los próximos meses. “La jornada ha servido para testar el interés y la respuesta ha sido muy positiva. Por eso, continuaremos ampliando la oferta de formación en inteligencia artificial para que esté al alcance de todas y todos”, concluía Enguix. La actividad incluyó también un espacio de networking entre empresas locales, favoreciendo el intercambio de experiencias y la generación de sinergias alrededor de la incorporación de la inteligencia artificial a la actividad empresarial.