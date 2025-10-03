Adif inicia las expropiaciones del viaducto que permitirá embalsar más agua en Bellús en caso de dana

El embalse de Bellús se construyó en 1995 con el objetivo de controlar las crecidas del río Albaida, el afluente del Xúquer que provoca inundaciones periódicas en la Ribera, pero 30 años después continúa sin poder funcionar a pleno rendimiento.

Aunque tiene una capacidad para almacenar 69,19 hectómetros cúbicos, las normas de explotación de la infraestructura únicamente permiten llenarla al 42%. Si el agua supera este volumen, alcanzaría el terraplén sobre el que discurre la línea del ferrocarril Xàtiva-Alcoi, construido antes que la presa, poniendo en grave riesgo la estructura del trazado, que ya se ha visto interrumpido en diversas ocasiones en episodios de lluvias torrenciales.

La ampliación de la capacidad hidráulica de la presa para mitigar las consecuencias de una dana aguas abajo de la misma es una demanda histórica que cada vez está más cerca de materializarse. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya ha diseñado un proyecto de mejora del drenaje transversal de la línea Xàtiva-Alcoi en los barrancos de Torrella y Forcall que contempla una ligera rectificación del trazado existente entre Benigànim y la Pobla del Duc. La longitud del nuevo tramo será de aproximadamente 1,68 kilómetros y se llegará a separar a una distancia máxima entre ejes de 75 metros respecto al recorrido actual.

El trazado de nueva construcción contendrá un viaducto de 375 metros repartidos en 9 vanos de luces, ampliándose así el almacenamiento actual del embalse.

La rectificación del trazado prevista en la línea Xàtiva-Alcoi. / Levante-EMV

Esta misma semana, Adif ha sometido a información pública un listado de 46 parcelas afectadas por las obras en los términos municipales de Benigànim, la Pobla del Duc y Quatretonda. En total, la actuación requiere la expropiación de 31.170 metros cuadrados de suelo rural (14.500 m2 en la Pobla m2, 6.036 en Quatretonda y 10.634 m2 en Benigànim), mientras que otros 16.831 metros cuadrados de terrenos serán ocupados temporalmente durante los trabajos, para facilitar la creación de caminos de acceso y de paso, realizar prospecciones geotécnicas, instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, depósitos de materiales y albergar la actividad de almacenes y talleres. Tres de las parcelas pertenecen al Ayuntamiento de Benigànim, otras tres al consistorio de la Pobla y una al de Quatretonda. Diversos ministerios también son propietarios de ocho fincas afectadas.

Aunque, inicialmente, la intención de Adif era adjudicar la obra este pasado verano para finalizarla a finales de 2027 o principios de 2028, los plazos han sufrido un retraso. La intervención está contemplada en el convenio firmado en junio de 2022 entre la administradora ferroviaria y el Ministerio de Transición Ecológica, por el que ambas partes se comprometieron a invertir 9 millones de euros en el nuevo tramo junto al embalse.

Por los cauces de los barrancos Torrella y Forcall suben las aguas a medida que van embalsándose en la presa.

Amagos desde 1998

Después de episodios de lluvias torrenciales como la dana de septiembre de 2019 o 'Gloria' en enero de 2020, cuando el desembalse de agua de Bellús provocó la inundación de numerosas zonas agrícolas de la Ribera, esta comarca se movilizó para exigir que se agilizara el viaducto de la línea férrea con tal de poner fin a a infrautilización de la presa de la Vall d'Albaida. Ante la presión, en octubre de 2020 la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mostró su intención de llenar Bellús por encima del 42% cuando las circunstancias lo requirieran, una decisión que a su vez empujó a Adif a acometer obras para evitar que la línea férrea se inunde. En 1998 ya se planteó la construcción de una variante de trazado en esta zona, pero finalmente ese proyecto cayó en el olvido.

El proyecto se suma al de la renovación integral de los 64 kilómetros de la línea entre Alcoy, Ontinyent y Xàtiva, una actuación que mantiene suspendida la circulación de trenes desde marzo de 2025. Las obras, que cuentan con una inversión global de 160 millones de euros del Ministerio de Transportes, se prolongarán previsiblemente hasta finales del año que viene.