Aparecen nuevas pintadas racistas y amenazas de muerte a los socialistas en Ontinyent

Dos semanas después de las amenazas de muerte a los socialistas escritas sobre el muro de la Sala municipal Gomis de Ontinyent, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha vuelto a denunciar la aparición de pintadas con mensajes de odio, racistas y amenazantes, en un polígono industrial de la capital de la Vall d'Albaida. En ellas se leen frases (por llamarlo de alguna manera) como "Mata PSOE", "Musulmanas putas" o "Putos moros".

"De nuevo pintadas racistas y amenazantes, llenas de mensajes de odio en mi ciudad. Ontinyent no es esto. Ontinyent es respeto, convivencia y solidaridad", ha lamentado la ontinyentina Torró. "Estas pintadas no aparecen por casualidad: son consecuencia directa de las narrativas racistas y de odio que algunos difunden en sus discursos y que acaban calando en la sociedad", sostiene la dirigente socialista, para quien "los mensajes de odio desde los atriles no salen gratis; tienen consecuencias. Quienes fomentan el odio tienen las manos tan manchadas como quienes ejecutan estos ataques vandálicos. Ya está bien", apostilla Torró.

El PSOE presentó una denuncia por la vía penal ante la Fiscalía tras las primeras pintadas amenazantes aparecidas en Ontinyent a finales de septiembre. "Entra dentro de la misma mecánica de sembrar odio y no deja de ser consecuencia de los mensajes y narrativas racistas que algunos partidos fomentan y difunden en su discurso", expone Salvador Borràs, secretario general del PSPV en Ontinyent. "No sabemos si unas pintadas tienen relación con otras, pero confiamos en que las fuerzas de seguridad están actuando tanto en este caso como en los 170 ataques a sedes socialistas que se han producido", incide Borràs.

En agosto, varios municipios de la Vall d'Albaida y el Comtat (como Agres, Bocairent o Muro) también sufrieron una oleada de mensajes de odio que atacaban a la comunidad musulmana.