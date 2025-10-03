El Atzeneta abre la jornada recibiendo en casa al Recambios Colón

Alarmas encendidas esta jornada en la Vall d’Albaida. Atzeneta y Ontinyent 1931 van a disputar la quinta jornada de liga, ambos como locales, y afrontan la fecha con una muy mala dinámica de resultados. El Atzeneta solo puntuó en la primera jornada, cuando ganó al Hércules (0-3). El Ontinyent 1931 aún no sabe lo que es ganar y tan solo suma un punto de su visita al Recambios Colón (0-0).

El Regit abrirá la jornada en Tercera Federación el sábado, a las 17 horas, con el duelo entre el conjunto de Fran Giménez y el Recambios Colón. El partido estará dirigido por Vicente Quiles García, asistido en las bandas por Tarik Hendel Darioui y Mario García Coves. El Atzeneta llega en una mala dinámica de resultados, con tres derrotas consecutivas. Las sensaciones en cuanto al juego no han sido malas, exceptuando la primera parte ante el Torrellano. El técnico canalense espera recuperar en breve a Savall y Erik, que se encuentran en el tramo final de su recuperación. Esta misma semana ha perdido a Vicent Albert por lesión. El equipo de Jero López llega al Regit sin saber aún lo que es ganar esta temporada, en su regreso a categoría nacional. El Recambios Colón suma una derrota y tres empates consecutivos. Estos dos equipos se enfrentaron en pretemporada en un duelo del que salió vencedor el Atzeneta por la mínima (0-1). Duelo de necesidad para el equipo de Frangi, que necesita puntuar de forma urgente y regalar la primera victoria a su gente.

Juanan, del Ontinyent 1931, en un partido esta temporada. / ERIC ASNARD

El otro duelo que se disputará en la Vall d’Albaida servirá para cerrar la jornada en la categoría nacional. El Clariano acoge el duelo entre el Ontinyent 1931 y un clásico del fútbol valenciano, la UD Alzira. El balón echará a rodar el domingo a las 18 horas. La contienda estará dirigida por Gorka Paredes Tronchoni y el equipo arbitral lo completarán en las bandas Juan Manuel Morillo Gregorio y Jaime Joaquín Moltó Egea. Se trata también de un partido de urgencia tanto para locales como para visitantes. Los de Roberto Bas no saben lo que es ganar en esta campaña: tres derrotas y un empate han cosechado en las primeras cuatro jornadas de liga. Además, el equipo no acaba de sentirse cómodo. Por su parte, el Alzira, recién descendido de Segunda Federación, suma una victoria con la que abrió la liga, un empate y dos derrotas consecutivas. Unos resultados que distan mucho de los esperados por un equipo candidato a la lucha por el ascenso. Los blanc-i-negres buscarán de forma urgente los tres puntos que cambien el escenario de este inicio liguero.

En otro orden de cosas, el pasado miércoles se produjo la primera convocatoria de la Selección Valenciana para la Copa de las Regiones UEFA, en la que debuta como seleccionador el exguardameta valencianista Andrés Palop. En la lista de convocados destacan Marcos Tomé (Atzeneta UE), Chimo Reig, Pedro Sempere y Alberto Osoro (Ontinyent 1931). El entrenamiento se llevó a cabo en Picassent. La primera fase de esta competición se disputará entre el 28 y el 30 de noviembre.