Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza la 18ª edición de la Fira Comercial de la Pobla del Duc

Un total de 45 de expositores forman parte en la iniciativa

Gente en la edición 2024 de la Fira Comercial i Gastronómica de la Pobla del Duc.

Gente en la edición 2024 de la Fira Comercial i Gastronómica de la Pobla del Duc. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

La Pobla del Duc

La Pobla del Duc acogerá este fin de semana la 18ª edición de su Fira Gastronómica i Comercial, una cita consolidada en el panorama festivo de la Vall d’Albaida.

La cita comenzará hoy, viernes 3 de octubre a las ocho y media de la tarde, con la inauguración, la entrada de los premios Fidelidad y una muestra patchwork

Luego, será el turno de las actuaciones musicales, protagonizadas por el grupo de danzas «Espart i Veta». La Jove Companyia Màsters Ballet de Ontinyent cerrará la jornada con un espectáculo de baile. El sábado 4 de octubre, el programa comenzará con la ruta ciclopeatonal «Roda la Vall», que visitará los refugios antiaéreos de la población. A las diez de la mañana se coordinará un almuerzo popular y a partir de las once de la mañana habrá una exhibición de volleyball. Dani Miquel y su banda ofrecerán un espectáculo infantil a partir de las doce del mediodía.

Ya por la tarde, a partir de las cinco de la tarde se organizará una degustación de productos, un karaoke, un bingo y una pasarela de moda infantil. La jornada finalizará con los espectáculos musicales «Second coming», «Mi tierra» y «la mejor música de los 90».

Autoridades en la inauguración de la edición 2024 de la Fira de la Pobla del Duc.

Autoridades en la inauguración de la edición 2024 de la Fira de la Pobla del Duc. / Levante-EMV

El domingo 5 de octubre acogerá por la mañana un parque de juegos infantiles y una exhibición ecuestre de monta y doma. A las doce y media se representará la función teatral «la Fada que no volia ser Fada». Ya por la tarde, habrá actividades infantiles, una batukada y un tardeo de baile, entre otras actividades. El acto de clausura comenzar a las 21.30.

Hay 45 expositerores en la iniciativa. Entre las que hay 27 empresas: Enkuadres. Ka Pilar Detallets, Mes que Xuxes, Filigrana, Carnisseria Fina, Jamones el Extremeño, Idees i Esports (Mª Carmen B), Thermomix, Viscoform, Cooperativa Vinícola de Quatretonda, Mel Silverio Quatretonda, Finca la Garrofera, Pastelería Serra, Xurrero de Castelló, Centre de Imatge i Salut Capilar, Bisuteria i Joguers Loureds Picuasi, Juguetes y golosinas Pedro Aguilar, la Cigüeña, Sogar Puertas Metálicas, L. Enrique Males Travez -Bisutería en oro y plata, Boutique infantil ‘Le Petit Marguerite’, Macu Exclusive - Moda i Complements, Pizzeria la Goleta, Ágora, Divelec Solutions SL, Artesnía Étnic Mercedes Chaquipaz y Luis Enrique Maldonado Bisutería y Complementos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents