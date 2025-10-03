La Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés registran 364 desempleados menos en septiembre

Las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés registran un descenso del desempleo durante el mes de septiembre. Con la resaca de la "operación verano" en el mercado laboral, en las tres demarcaciones se registraron 364 parados menos respecto al mes anterior. La evolución fue positiva en los tres casos. Los datos oficiales confirman que en las tres comarcas viven en la actualidad un total de 9.633 personas sin trabajo fijo.

Así lo certifican las cifras publicadas por Labora. El paro registrado en el mes de septiembre de 2025 en la Costera se ha situado en 4.139 personas. Dicha cifra equivale a 50 parados registrados menos que en el mes anterior y 263 menos que en el 2024, lo que supone un descenso mensual del 1’19% y una disminución interanual del 5’97%.

En la Vall d’Albaida, por su parte, el paro registrado en septiembre afecta a 4636 residentes. Hay 179 parados menos que en el mes anterior y 305 menos que en el mismo período de 2024. Es decir, los datos constatan un descenso mensual del 3’60% y un descenso anual del 6’17%.

En la Canal de Navarrés, por último, hay 858 parados registrados en el mes de septiembre de 2025. Por tanto, hay 9 parados menos que en el mes anterior y un descenso interanual del 10’53%.

Contratación

Por lo que respecta a la contratación, en la Costera se oficializaron 1409 contratos, lo que ha supuesto 88 contratos más que en el 2024 es decir un 6’66 % de incremento. Por géneros, en la Costera 604 contratos, el 42’87%, se han realizado a mujeres y 805, el 57’13%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 659 contratos y la contratación temporal es de 744 contratos, lo que significa un 46’77% y 52’80% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 59’47% y el 40’53% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 2237 contratos, lo que ha supuesto 193 contrato más que en el 2024 es decir un 9’77% de incremento interanual. Por géneros, en la Vall 923 contratos, el 41’26%, se han realizado a mujeres y 1314, el 58’74%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 1090 contratos y la contratación temporal es de 1143 contratos, lo que significa un 48’73% y 51’10% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 57’71% y el 42’29% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 613 contratos, lo que ha supuesto 12 contratos menos que en el 2024 es decir un 1’92% de descenso interanual. Por géneros, en la Canal 261 contratos, el 42’58%, se han realizado a mujeres y 352, el 57’42%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 86 contratos y la contratación temporal es de 527 contratos, lo que significa un 14’03% y 85’97% respectivamente.

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, "el mercado laboral de estas comarcas sigue manteniendo un rumbo firme y estable, un mes fuertemente determinado por la estacionalidad, con la vuelta a la actividad de muchas empresas que cierran en vacaciones y el fin de la temporada alta de verano, en el que el sector del turismo va perdiendo fuelle pero se reactiva el sector de la construcción, de la educación y el inicio de la campaña agrícola".

El portavoz sindical también recalca que hay "dos puntos negativos a destacar en septiembre, vuelve a ser un mes malo para las personas sin actividad anterior, mayoritariamente jóvenes que tratan de incorporarse al mundo laboral con un incremento del número de parados y sigue habiendo una brecha de género que se mantiene mes a mes: hay más mujeres paradas que hombres. Para ello, es necesario invertir en políticas eficaces de igualdad y políticas activas de empleo más eficaces para combatir el paro de las mujeres y de los jóvenes".

Por ello, UGT reclama "políticas públicas activas de empleo más eficaces, centradas en la empleabilidad y en la reinserción de las personas desempleadas de larga duración, reforzar la protección del contrato de trabajo, adecuando la legislación española a los compromisos internacionales derivados de la Carta Social Europea, que obligan a garantizar la estabilidad en el empleo y continuar con la senda de mejora salarial y reducción de la jornada laboral, como elementos indispensables para avanzar hacia un mercado laboral justo, inclusivo y sostenible".