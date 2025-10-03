Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuelgan pancartas contra el genocidio en Gaza en el Ayuntamiento y la Casa de les Dones de Xàtiva

Esta nueva acción se suma a otras de corte similar y hoy se ha convocado una manifestación en la Plaça de la Bassa

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Esta mañana se han colgado dos pancartas con el lema "Xàtiva amb Palestina, aturem el genocidi" en los balcones del Ayuntamiento de la capital de la Costera y de la Casa de les dones de la ciudad. Fuentes del consistorio han comentado que "desde la institución se quiere apoyar al pueblo palestino y pedir el fin del genocidio".

Esta nueva acción se suma a otras del mismo carácter que se han organizado en el municipio en tiempos recientes. Lo cierto es que en las últimas semanas se han sucedido diversas acciones de rechazo al genocidio perpetrado en Gaza. Así, grupos de escaladores han colgado banderas de gran tamaño en la zona de la Penya Roja, en las faldas del Castell se ha pintado una bandera del estado palestino y también se han convocado concentraciones de protesta por lo ocurrido, como la que tuvo lugar ayer en las inmediaciones de la casa consistorial.

De hecho, hoy se ha convocado una manifestación a favor de Gaza. La comitiva saldrá a partir de las siete de la tarde desde la Plaça de la Bassa. La Plataforma de la Costera contra el genocidio en Gaza es la agrupación que engloba a un total de 36 entidades de la comarca y territorios cercanos. Los convocantes explicaron que la comitiva estará precedida por una gran pancarta ajena a los partidos políticos: "El pueblo es quién se está movilizando".

