Diez obras de teatro para la XXXI Mostra de la Llosa de Ranes José Amat "Santa"

El evento teatral de la localidad de la Costera arranca con la festividad del 9 d'Octubre y se alargará hasta el 8 de diciembre

La compañía local Gaudium Teatre clausurará la Mostra con la obra "Qui enganya a qui?"

Cartel de la XXXI Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes.

Cartel de la XXXI Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

La Llosa de Ranes

Llega una nueva edición de la Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes José Amat "Santa", una de las más longevas del teatro amateur en la Comunitat Valenciana. Coincidiendo con la festividad del 9 d'Octubre, el próximo jueves se inaugura la XXXI edición de la Mostra, en la que participarán diez grupos de teatro. Una muestra en la que se representarán diez obras y que se alargará hasta el próximo 8 de diciembre. Todas las obras se representarán en el Centre Cívic a las 19 horas.

Cartel de las obras de teatro de la Mostra de la Llosa de Ranes.

Cartel de las obras de teatro de la Mostra de la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

El grupo de teatro Plà i Revés abre la Mostra el próximo jueves 9 de octubre con la representación de la obra "Tanqueu al eixir". La siguiente cita con el teatro será el domingo 12 de octubre, con la actuación del grupo Carabau Teatre, que representará la obra "La enfermera fingida". El 19 de octubre se representará la obra "Tres", a cargo de Mon Teatre; y este mes se cerrará con el grupo Comuna Gàbia Teatre, que llevará a escena "A les fosques".

En noviembre, el día 2 se representará la obra "La mosca darrere l'orella", a cargo del grupo Asprella Teatre. El 9 de noviembre será el turno del grupo Àgora Teatre con la obra "Ja en tinc 30"; y el domingo 16 el grupo Amigos del Teatro de Castellón escenificará "El trastero". El 23 de noviembre se representará "Una nit al camerino", al cargo de Polinyam Teatre; y el 30 de noviembre el grupo Tarumba Teatre llevará a escena "Totus plautus".

El grupo de la Llosa de Ranes Gaudium Teatre, organizador de la Mostra en colaboración con el ayuntamiento, será el encargado de clausurar la Mostra el 8 de diciembre con la representación de la obra "Qui enganya a qui?".

Cartel de las obras de teatro de la Mostra de la Llosa de Ranes.

Cartel de las obras de teatro de la Mostra de la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

La Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes ha sido rebautizada con el nombre de José Amat "Santa", uno de los fundadores de Gaudium Teatre y promotor de la Mostra de Teatre Amateur, que falleció el pasado 25 de agosto. Gaudium Teatre decidió renombrar el festival teatral con el nombre de Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes José Amat "Santa" como "tributo a su contribución artística y personal", según expresó la compañía.

