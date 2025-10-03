La empresa de la "mantaescola" de Ontinyent entra en fase de liquidación

El juzgado de lo mercantil nº1 de Valencia ha decretado la apertura de la fase de liquidación de la empresa Textils Mora, SAL de Ontinyent, que se hizo popular en toda España hace unos años como creadora de la "mantaescola", la manta suministrada a los colegios para que los niños no pasaran frío en las aulas.

En el marco de este proceso judicial iniciado el 16 de septiembre ha sido rehabilitado el administrador concursal que ya tomó el control de la sociedad en junio de 2020 (Juan Roig Mundi), cuando la firma solicitó el concurso voluntario de acreedores.

A partir del convenio judicial que se aprobó en 2022, la mercantil recuperó cierta normalidad con el nombramiento de un consejo. Sin embargo, el juzgado ha vuelto a decretar la suspensión de las facultades de administración del deudor sobre su patrimonio tras la solicitud cursada por la compañía, tal como avanzó este diario hace dos semanas.

La resolución judicial declara "la disolución de la mercantil, así como en todo caso el cese de los administradores o liquidadores, sustituidos por la administración concursal", junto con el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que constan en otras prestaciones.

La bajada de actividad propiciada por la propia coyuntura del textil ha empujado a Textils Mora, SAL a atravesar serios problemas que han sembrado la inquietud entre la plantilla, formada por más de 60 trabajadores, a su vez accionistas de la sociedad. La caída de las ventas en los países árabes, principal foco de exportación de esta firma especializada en mantas y otros productos para la cama, es uno de los factores que han desestabilizado su marcha. Por el momento, fuentes del personal consultadas por este diario señalan que no se les ha notificado oficialmente nada más allá del nombramiento de un administrador concursal.

En 2023, el último ejercicio del que son públicas las cuentas de la mercantil, Textils Mora registró unas ventas de 11 millones de euros, un descenso del 15,7% respecto a 2022. El resultado neto de la empresa fue positivo, pero también decreció un 56,23%. En los últimos años, la firma ha recibido diferentes subvenciones del Ayuntamiento de Ontinyent, la Cámara de Comercio o la Conselleria de Industria destinadas al impulso de la internacionalización o la confección de catálogos. También ha sido adjudicataria de contratos de diferentes consistorios para el suministro de mantas escolares.

Presencia en decenas de países

Textils Mora es una sociedad anónima laboral impulsada en 1991 por un grupo de extrabajadores de la empresa privada Mora, SA que decidieron refundar esta firma, constituida en 1963, tras su cierre forzado por los problemas económicos derivados de la Guerra del Golfo. La mercantil se fue consolidando hasta erigirse en una de las compañías con una trayectoria más longeva en el sector en la Vall d'Albaida, tras lograr presencia en decenas de países.

Ante la incertidumbre entre los empleados, desde el consejo de administración de Textils Mora, SAL, recalcaron a este diario hace dos semanas que el futuro de la compañía se decidiría en las negociaciones abiertas para intentar buscar una solución.

El mercado nacional también se ha resentido y hay cierta sensación de preocupación que se extiende a todo el sector textil, sometido a continuas crisis cíclicas.