El IX Estret Trail Mountain de Bellús tendrá una carrera de adultos y otra infantil

Bellús celebrará este próximo domingo, 5 de octubre, la novena edición del Estret Trail Mountain, con la organización y apoyo del Circuit de Carreres Populars de la Vall d'Albaida y el ayuntamiento. En la prueba se desarrollarán dos carreras, una de adultos y otra infantil. La primera se celebrará a las 9.30 horas, mientras que la de la grey infantil se llevará a cabo a las doce del mediodía, celebrándose en esta competición la cuarta edición.

Durante el desarrollo de la carrera de adultos, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles como Jocs de Fusta i Crea Contes amb Titelles. La distancia a recorrer será de 12 kilómetros y la dificultad será moderada. El bar del pueblo invitará a un almuerzo para dos personas al ganador o ganadora del Estret Trail Bellús. Del mismo modo, habrá un premio especial de un jamón para el grupo más numeroso que participe en dicho evento deportivo. Desde el Ayuntamiento de Bellús y la organización de este acontecimiento deportivo se invita a todo el vecindario de los pueblos colindantes de la Vall d'Albaida y de otras comarcas a disfrutar de una jornada deportiva de excepción, así como del espectacular paraje del entorno natural de l'Estret de les Aigües.