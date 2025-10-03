José Seguí elegido nuevo presidente de la asociación de hosteleros de la Vall d'Albaida
El gerente del Restaurante Casa Seguí de Ontinyent releva a José Gómez, quien ostentaba el cargo desde 2021
El nuevo presidente expresa su intención de "continuar el trabajo de Gómez" y llevar a cabo " proyectos iniciados por la directiva anterior"
El empresario hostelero José Seguí, gerente del Restaurante Casa Seguí de Ontinyent, será el nuevo presidente de la Associació d’Hostelers de la Vall d’Albaida (AHVAL), sustituyendo en el cargo a José Gómez, quien ha ostentado la presidencia durante los últimos cuatro años, desde 2021 hasta 2025. José Seguí, que ostentaba el cargo de vicepresidente en el equipo directivo de Gómez, ha asegurado que asume el cargo con el objetivo de “continuar el trabajo de José Gómez y de sus predecesores”, con mucha ilusión y con el deseo de llevar a cabo proyectos iniciados por la directiva anterior, así como la implementación de nuevos proyectos.
El nuevo presidente expresa que "hay que agradecer a José Gómez el trabajo desarrollado en estos últimos cuatro años, en los cuales su dedicación y ejemplaridad por el bien común de nuestro sector, han puesto las bases para una hostelería en la que la calidad y la honestidad sean señas irrenunciables en nuestros profesionales”. Además del nuevo presidente, la nueva Junta Directiva estará liderada por dos vicepresidencias, la primera para José Ramón Berenguer, empresario hostelero con gran experiencia, gerente del Restaurante Aitana–Tres Events, y la segunda para Ana Cabañero, empresaria especializada en el ocio, que actualmente regenta La Raspa.
Las principales asignaturas pendientes de la asociación de hosteleros de la Vall, según Seguí, son "consolidar a Ontinyent y su comarca como un referente turístico-gastronómico", mediante acciones tanto de promoción como de formación para las empresas, “tenemos que ser capaces de conseguir más asociados y realizar más acciones para afianzar en nuestro territorio un sector que tras muchos años de esfuerzo ha conseguido abrirse un hueco en la gastronomía valenciana, y que necesita de recursos y cooperación con entidades privadas y administraciones públicas para consolidar su buena marcha de los últimos años, tanto en crecimiento económico como en creación de puestos de trabajo”.
