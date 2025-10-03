Manifestación multitudinaria por Palestina en Xàtiva

Xativa ha salido a la calle este viernes para protestar contra el genocidio en Gaza en una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en la capital de la Costera durante los últimos años.

La cita ha comenzado a las siete de la tarde en la Plaça de la Bassa con la participación de cientos de personas, cerca de 2.000 según los cálculos de la organización. Secundada por un total de 36 asociaciones y entidades comarcales, la Plataforma de la Costera contra el Genocidio en Gaza lideró la protesta, que discurrió por algunas de las principales arterias de la ciudad.

Todo comenzó con una performance. Los participantes ondearon banderas palestinas al son de varias canciones que apoyan la causa. Antes de que saliera la comitiva, los organizadores explicaron que ha sido la cita que ha contado con mayor apoyo: "Lo de hoy es una manifestación, convocada con días de antelación. Ha venido gente de Xàtiva y de toda la comarca, estamos muy contentos con el apoyo".

Cabecera de la manifestación proPalestina en Xàtiva. / Perales Iborra

"No tiene pinta de que esto vaya a acabar pronto, por desgracia. Seguro que convocaremos más protestas. Lo que está pasando en Gaza no se puede tolerar" explicaron las mismas fuentes de la organización.

Varios de los presentes portaron una bandera de grandes dimensiones durante todo el itinerario.

Bandera palestina desplegada en la plaça de la Bassa, antes del inicio de la marcha. / Perales Iborra

"Que visca la lluita del poble palestí", "boicot Israel" o "l'únic terrorista, l'estat sionista" han sido algunas de las consignas compartidas por los manifestantes.

La cita ha finalizado en las inmediaciones del Ayuntamiento de Xàtiva con la lectura del manifiesto y varias performances que entremezclaron diferentes disciplinas artísticas, como musica o poesía.