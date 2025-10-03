El Olímpic visita al Benidorm con las bajas de Francesc y Raúl

Nueva jornada en la Lliga Comunitat. El Olímpic jugará este domingo a las 12.00 horas en el Guillermo Amor ante el Benidorm, con las bajas por lesión de Francesc y Raúl, y con el entrenador José Manuel Rueda y el delegado José Moreno sin poderse sentar en el banquillo por sanción tras sus expulsiones en el último partido ante el Jávea (0-1). El técnico del conjunto de Xàtiva confía en las opciones del equipo.

Rueda ha valorado la semana de trabajo: “ahora mismo acabamos de terminar el entrenamiento el jueves y la verdad que la gente tiene buena actitud, buena semana de entrenamiento y nada, con la cabeza limpia ya pensando el domingo”. Sobre la sustitución del portero en la segunda parte del pasado encuentro ha explicado que se decidió el cambio por buscar una reacción en el equipo, “no ha sido por desconfianza en el portero, sino por una cuestión táctica del momento”.

Sobre el rival, el Benidorm, el entrenador setabense ha advertido de que “es un equipo muy intenso, no da un balón por perdido, tiene gente con muy buen nivel de la categoría” y ha subrayado que “vamos a tener que hacer uno de los mejores partidos que tengamos que hacer en la temporada para poder conseguir los tres puntos”.

En cuanto al plan de partido, Rueda ha explicado que el Benidorm “intenta ganar con la segunda jugada, con triangular rápido para que llegue el balón a banda y sacar el centro”, y que el Olímpic tendrá opciones “si conseguimos tener un poco el control del partido y la gente tiene esa personalidad que es la que queremos buscar”. Rueda también ha señalado que el rival afrontará el encuentro con ausencias: “las dos bajas de ellos prácticamente son siempre del once inicial, que es Cobo y el central derecho”. Sobre el escenario, el estadio Guillermo Amor, el técnico del Olímpic ha indicado que “todos jugamos en césped artificial. Sabemos que las dimensiones son parecidas al nuestro y hay que intentar con nuestras armas hacerle daño”.

Por último, Rueda ha remarcado el crecimiento del equipo tras el último choque: “estaba contento por lo que se había demostrado sobre todo la segunda parte. Creo que los tuvimos bastante sometidos, al final esto lleva un camino y yo creo que vamos por el bueno”. Los de Xàtiva suman cuatro puntos tras las tres primeras jornadas, gracias a un empate en Benigànim (1-1) y a su victoria en casa ante el Carcaixent (1-0).

Benigànim y l'Olleria

La jornada se completa con la visita del Benigànim al FB Redován, en un partido que se disputará este domingo a las 11:30 horas. El conjunto de la Vall d'Albaida, penúltimo en la tabla, buscará una victoria que lo impulse hacia arriba en la clasificación para salir de los puestos de promoción. L'Olleria, un puesto por arriba del Benigànim, también necesita un triunfo para escapar de los últimos puestos de la tabla. Este domingo tendrá una oportunidad, aunque complicada, en casa, ya que recibirá a las 17 horas en La Solana al CD Eldense B, líder del grupo.