Ontinyent inicia la redacción del proyecto de remodelación del estadio El Clariano

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado la fase de redacción del proyecto de remodelación integral del estadio municipal El Clariano, una actuación que permitirá modernizar y mejorar esta infraestructura deportiva, sede del Ontinyent 1931 CF y del Club Deporte Base Ontinyent. La intervención, que contará con una aportación de 1’5 millones de euros de la Diputación de València, "dará respuesta a la necesidad de actualizar unas instalaciones que llevaban décadas sin una reforma en profundidad", según apuntan desde el Ayuntamiento.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha explicado que “lo que se ha hecho ahora es adjudicar por 76.933,63 euros la asistencia técnica, que permitirá describir, proyectar y dirigir las obras en un espacio, el campo de fútbol El Clariano, que es una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de Ontinyent”. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Xuquer-Arqing, la misma que redactó y ejecutó el proyecto del CEIP Bonavista con una inversión de más de tres millones de euros a través del Plan Edificant.

En el caso del Clariano, Xuquer-Arqing, según el calendario previsto, las obras podrían empezar ya la próxima temporada, en el ejercicio 2026-2027. Borrell, explicaba que la intervención "supondrá un cambio de gran relevancia, puesto que incluirá la retirada del amianto de la tribuna, la renovación de los vestuarios, la construcción de la grada de Gol Sur y otras mejoras necesarias para adaptar el estadio a los requerimientos actuales. Esta temporada El Clariano se mantendrá en uso, y la siguiente ya podremos empezar con las obras. Queremos que continúe siendo un espacio de referencia para el deporte y para la ciudad de Ontinyent”.

Desde el consistorio se ha subrayado que "el proyecto es posible gracias a las gestiones de la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, y al pacto de gobierno que ha permitido garantizar la colaboración de la institución provincial en una obra como esta". Según el pliego de condiciones, la actuación consistirá en la construcción de nuevos vestuarios con servicios sanitarios anexos, así como el acondicionamiento y reparación de los graderíos existentes, que presentan deficiencias estructurales y de conservación. "También se prevé la retirada de los elementos con fibrocemento, la mejora de la seguridad y la renovación de espacios para garantizar unas instalaciones modernas, seguras y funcionales", prosiguen las mismas fuentes. Óscar Borrell también destacaba que "el proyecto va a ser objeto en breve de una primera reunión de planificación conjunta con la junta directiva del Ontinyent 1941 CF".