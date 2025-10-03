El pleno de Xàtiva aprueba las nuevas ordenanzas fiscales reguladoras para el año 2026

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado en pleno el nuevo paquete de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio con los votos favorables del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, los votos en contra del Partido Popular y la abstención de VOX. La principal novedad de estas ordenanzas es la nueva regulación de los vados permanentes, que beneficiará a más del 70% de los usuarios con una rebaja que puede llegar hasta el 33% del recibo, gracias a un sistema progresivo que tiene en cuenta tanto la categoría de la calle como el número de vehículos que acceden a cada entrada. También se ha acordado una reducción del 70% en la tasa de los puestos del mercado de los viernes, que pasa de 23 a 7 euros, con el objetivo de impulsar la actividad comercial.

En cuanto al resto de tributos, la mayoría de tasas e impuestos municipales se mantienen congelados, como el IAE, el agua, las licencias de obra, el alcantarillado, las instalaciones deportivas, la ORA o las terrazas. El IBI se actualiza de acuerdo con el IPC, que sitúa el tipo en un 0,688%, mientras que la tasa de recogida de residuos se incrementa en 4,5 euros para repercutir la amortización de la maquinaria del servicio, tal y como establece la normativa.

El portavoz del PSPV-PSOE, Nacho Reig, ha explicado: “Se trata de muchos cambios formales y la repercusión sobre los ingresos será muy limitada, ya que el incremento del IBI no supera el IPC anual que también sufre el Ayuntamiento de Xàtiva. Por su parte, el incremento de la tasa de la basura cubrirá exclusivamente el coste de la amortización, tal y como marca la ley”.

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha defendido: “Un presupuesto responsable es aquel que equilibra ingresos y gastos, y con estas ordenanzas orientamos mejor los presupuestos futuros. Desde Xàtiva Unida creemos en una fiscalidad realista y progresiva y también en que pagar impuestos ayuda a mejorar la ciudad, porque tributar va en beneficio de la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía”. Y ha remarcado: “Además, trabajaremos para que ningún ciudadano tenga dudas con este tema, porque ser transparentes con asuntos de dinero es imprescindible”.

El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha expresado: “Estas ordenanzas son un ejemplo del tipo de gobierno que son ustedes, un gobierno que no para de subir los impuestos. Aumentan los impuestos, pero no mejora la calidad de los servicios. Frente a este modelo nosotros ofrecemos la gestión y la eficacia de la administración de lo que se tiene. En cambio, ustedes quedarán como aquellos que subieron los impuestos y llevaron la ciudad hacia la ruina”.

Finalmente, el concejal de VOX, Francisco Suárez, ha dicho: “Suscribo las palabras del concejal del Partido Popular. Creo sinceramente que se debe administrar lo que hay y no jugar con dinero que no se tiene”.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha querido aprovechar la ocasión para contestar a los concejales del Partido Popular: “Me parece incoherente que hablen de no gastarse más de lo que se recauda porque cuando entramos a gobernar nosotros, después de muchos años de gobierno del Partido Popular, había 23 millones de deuda municipal, y se superaba el 100% del presupuesto municipal”. Además, Cerdà ha destacado: “En Xàtiva tenemos un IBI más bajo que en ciudades como Alzira, Gandia, Canals, Cullera, Alcúdia u Ontinyent, por ejemplo. Y en cuanto a la basura, tenemos unas cifras de pago inferiores a ciudades vecinas: 30 euros menos que la tasa de Alzira o 40 euros menos que en Ontinyent. Por tanto, no manipulen porque en nuestra ciudad tenemos tasas coherentes y bajas, ya que este gobierno aplica criterios de responsabilidad fiscal con su ciudadanía”.

MOCIONES

El pleno también ha aprobado dos mociones conjuntas de los grupos políticos municipales Socialista y Xàtiva Unida. La primera, en apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el fin del genocidio en la Franja de Gaza y el resto de territorios, así como el fin de la ocupación y la garantía de los derechos inalienables. También se exige el alto el fuego, la aplicación del derecho internacional y el reconocimiento de las fronteras de 1947. El Ayuntamiento de Xàtiva tampoco colaborará ni participará con entidades, empresas o personas que participen o colaboren de ninguna manera con el genocidio palestino. La moción ha sido aprobada con los votos favorables del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, y la abstención del Partido Popular y VOX. Tras la votación, toda la corporación municipal ha guardado un minuto de silencio por las personas asesinadas en Gaza a manos del Estado de Israel.

En cuanto a la segunda moción, el Ayuntamiento de Xàtiva ha reclamado a la Generalitat Valenciana la aplicación inmediata de la Ley Estatal de Vivienda, con políticas que frenen los precios del alquiler, que declare zonas tensionadas, que impulse la creación de vivienda pública, que publique los datos de los fondos buitre y que garantice el derecho a la vivienda para todas las personas. La moción ha sido aprobada con los votos favorables del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, y los votos en contra del Partido Popular y VOX.