La Pobla del Duc alza el telón de su Fira Comercial i Gastronòmica

La Pobla del Duc ha alzado este viernes 3 de octubre el telón de la 18ª edición de su Fira Gastronómica i Comercial, que convierte este fin de semana la Plaça de l’Església y sus alrededores en un espacio repleto de actividad, con el comercio, la gastronomía la música en directo como principales protagonistas.

En el corte de la cinta inaugural han participado el alcalde de la Pobla, Vicent Gomar, y el presidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, junto a otras autoridades. También ha habido un acto previo con parlamentos en el ayuntamiento y se ha hecho entrega de los premios Fidelitat. Además, se han abierto la exposición de pintores locales en el salón de actos y la muestra de patchwork en la Casa Abadia.

Bailes en la jornada inaugural de la Fira. / Josep Romero

Tras un pasacalle de la banda joven de la Unió Musical de la Pobla del Duc, el turno ha sido para el grupo de danzas "Espart i Veta", que ha desplegado una exhibición de bailes regionales a lo largo del recorrido de la Fira. Un espectáculo de danza de diferentes estilos a cargo de la Jove Companyia Màsters Ballet de Ontinyent ha cerrado la jornada, a las 22.30 horas.

Bailes regionales en la Fira. / Josep Romero

El sábado 4 de octubre, el programa comenzará con la ruta ciclopeatonal «Roda la Vall», que visitará los refugios antiaéreos de la población. A las diez de la mañana se coordinará un almuerzo popular y a partir de las once de la mañana habrá una exhibición de volleyball. Dani Miquel y su banda ofrecerán un espectáculo infantil a partir de las doce del mediodía.

Ya por la tarde, a partir de las cinco de la tarde se organizará una degustación de productos, un karaoke, un bingo y una pasarela de moda infantil. La jornada finalizará con los espectáculos musicales «Second coming», «Mi tierra» y «la mejor música de los 90».

Entrega de los premios Fidelitat, este viernes. / Josep Romero

El domingo 5 de octubre acogerá por la mañana un parque de juegos infantiles y una exhibición ecuestre de monta y doma. A las doce y media se representará la función teatral «la Fada que no volia ser Fada». Ya por la tarde, habrá actividades infantiles, una batukada y un tardeo de baile, entre otras actividades. El acto de clausura comenzar a las 21.30.

Presentación de la Fira. / Josep Romero

Hay 45 exposiores presentes en la Fira. Entre las que hay 27 empresas: Enkuadres. Ka Pilar Detallets, Mes que Xuxes, Filigrana, Carnisseria Fina, Jamones el Extremeño, Idees i Esports (Mª Carmen B), Thermomix, Viscoform, Cooperativa Vinícola de Quatretonda, Mel Silverio Quatretonda, Finca la Garrofera, Pastelería Serra, Xurrero de Castelló, Centre de Imatge i Salut Capilar, Bisuteria i Joguers Loureds Picuasi, Juguetes y golosinas Pedro Aguilar, la Cigüeña, Sogar Puertas Metálicas, L. Enrique Males Travez -Bisutería en oro y plata, Boutique infantil ‘Le Petit Marguerite’, Macu Exclusive - Moda i Complements, Pizzeria la Goleta, Ágora, Divelec Solutions SL, Artesnía Étnic Mercedes Chaquipaz y Luis Enrique Maldonado Bisutería y Complementos.