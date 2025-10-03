Cuando entré en La Murta el pasado domingo un aficionado me dijo: “El Olímpic puede ser líder hoy”. Cuando salí el equipo estaba a tres puntos del descenso. No tiene importancia alguna, pues solo se han disputado tres jornadas.

Cuando entré en La Murta comprobé que Rueda era fiel a sus principios: Vaquero en la grada, Nico en el banquillo y Guillermo de nuevo en la portería. Cuando salí pensé que tal vez Vaquero le hubiera venido bien en los “mil” saques de esquina que acabaron en las manos del portero rival, que Nico la lió cuando salió y que Guillermo había sido sustituido “como se cambia a un delantero si no está fino”. No tiene importancia alguna, pues solo se han disputado tres jornadas.

Repito: nada tiene aún demasiada importancia, pues solo se han disputado tres jornadas.

El domingo, ante el Jávea, el Olímpic se mereció más. Pongo en la cuenta del “haber”, además del juego en algunos momentos, el que se demostró que no solo “engancha” a la afición estar arriba, sino también, el ver como el esfuerzo que se hace sobre el terreno de juego no se ve recompensado, pongo en el “debe” también el juego en otros momentos; la “tangana” final, pese a la provocación del entrenador rival; también pongo que los dos primeros expulsados y sancionados sean del cuerpo técnico. Pero repito: nada tiene aún demasiada importancia, pues solo se han disputado tres jornadas.

Lo digo de verdad: ¡es demasiado pronto para todo! Toca ser optimistas, dejar trabajar y esperar la recompensa al trabajo. La derrota del domingo nos ha recordado que las ligas o promociones se consiguen sobre el terreno de juego y no con comparaciones de plantillas, que los rivales saben cómo hacernos daño y que el Olímpic no está solo, aunque todavía falten muchos en la grada. Próxima parada: Benidorm. Seguirá siendo pronto… para casi todo.