Xàtiva celebra la II Trobada de Boixets y la Fiesta Corresponsable este fin de semana

Ambos actos tendrán lugar en la Alameda Jaume I con el objetivo de "unir tradición artesanal y actividades familiares por la corresponsabilidad"

Xàtiva celebra la II Trobada de Boixets y la Fiesta Corresponsable este fin de semana

Lluis Cebriá

Xàtiva

Xàtiva acogerá este fin de semana dos citas organizadas por la Casa de les Dones que "combinan tradición, creatividad y valores sociales", según destacan desde el Ayuntamiento. Mañana, sábado 4 de octubre, tendrá lugar la II Trobada de Boixets, que "convertirá la Alameda Jaume I en un espacio de encuentro para personas aficionadas al arte de los bolillos". De 9.00 a 14.00 horas, el público podrá disfrutar de una exposición de trabajos artesanales que pondrán en valor la cultura popular y la creatividad en torno a esta práctica tradicional.

El domingo 5 de octubre, a partir de las 12.00 horas y también en la Alameda Jaume I, se celebrará la Fiesta Corresponsable, con el cuentacuentos “Gretel, Hansel y la zorra”, a cargo de Laia Contacontes, además de juegos y actividades corresponsables para niñas y niños. "El objetivo es concienciar sobre la importancia de la corresponsabilidad y dar a conocer los servicios disponibles en la ciudad, como las escuelas matinales, la escuela vespertina Ludotecla de Borja y la escuela conciliadora de Fallas", exponen las mismas fuentes. Toda la información y las inscripciones pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Xàtiva, en el apartado Dona > Xàtiva Corresponsables.

"Este fin de semana cultural y comunitario refuerza la apuesta de Xàtiva por mantener viva la tradición al tiempo que impulsa valores actuales y necesarios para la convivencia", apuntan desde el consistorio.





