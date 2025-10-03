Xàtiva no indemnizará a la dueña de un perro pomerania atacado por un gato callejero

El 20 de diciembre de 2024, un perro de raza pomerania que estaba siendo tranquilamente paseado por su propietaria fue asaltado por un gato callejero en el parque de la plaza Espanyoleto de Xàtiva. Según la tutora del animal, el gato persiguió al perro, que iba atado a la correa, y lo atacó, perforándole un ojo. El pomerania fue atendido de urgencia en una clínica veterinaria por una lesión corneal profunda.

El can tuvo que ser intervenido quirúrgicamente un mes después. En marzo de 2025, la responsable de la mascota presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Xàtiva: pidió una indemnización de 453 euros por los gastos de atención veterinaria ocasionados por el repentino ataque del gato callejero.

El consistorio admitió a trámite la solicitud y encargó sendos informes al departamento municipal de Bienestar Animal y a la Policía Local para arrojar luz sobre el suceso de referencia.

El primer informe, elaborado por la técnica de gestión de residuos, señaló la existencia de una colonia felina censada e identificada en la zona del parque del Espanyoleto, controlada por dos gestoras debidamente autorizadas "que se encargan de alimentar y de llevar un seguimiento continuo del bienestar y del estado de salud" de los gatos. En el momento del incidente, la colonia estaba compuesta por cuatro animales, si bien a la fecha del informe de Bienestar Animal únicamente quedaba un gato, dado que el resto se habían desplazado hacia la zona de l'Hort de l'Almunia.

Por su parte, la Policía Local señaló en su informe que la interesada no había avisado a los agentes de lo sucedido, por lo que no tenían constancia de la agresión.

La afectada manifestó su desconocimiento respecto al hecho de si el gato atacante era o no de la colonia felina municipal del Espanyoleto, recalcando que el mismo iba suelto por la calle y considerando por ello que el ayuntamiento debía hacerse cargo de lo sucedido. La interesada alegó que no hizo fotos ni videos tras la agresión al pomerania porque se encontraba muy nerviosa y preocupada por el estado del animal, y únicamente le preocupaba llevarlo al veterinario y curarlo porque le salía sangre de un ojo.

Falta de pruebas

A la vista de las pruebas y documentos que constan en el expediente de responsabilidad patrimonial, el ayuntamiento concluyó que no quedaba "suficientemente acreditada" la "existencia de un nexo causal entre las lesiones del perro de raza pomerania y el funcionamiento normal o anormal del servicio público del consistorio e Xàtiva". Si bien se consideran probadas las lesiones sufridas por el can, la resolución municipal aprobada a principios de septiembre recalca que se desconocen "los motivos concretos por los que el supuesto gato decidió atacar, pudiendo tratarse de un comportamiento o reacción violenta el animal provocado por el instituto, en defensa propia o como mecanismo de protección, si en cualquier momento se sintió atacado o en peligro".

A parte de esto, para el consistorio "resulta determinante que la descripción del gato atacante que da la interesada (pelaje negro, ojos amarillos y oreja cortada) no coincida con los datos de los diferentes individuos que conformaban la colonia felina, según la información proporcionada por las gestoras de la misma, de manera que, según el ayuntamiento, "se desconoce la procedencia del ejemplar que supuestamente atacó a la mascota".

Las citadas gestoras defendieron durante la instrucción del caso que los gatos de la colonia del Espanyoleto tenían un carácter totalmente pacífico y social, sin que se tenga constancia de ninguna queja ni reclamación ciudadana al respecto de la misma. Por ello, el consistorio considera que la colonia "está debidamente controlada y supervisada", de manera que "no se aprecia ninguna negligencia o falta de control en cuanto a su gestión". La resolución hace hincapié en que la carga de la prueba "corresponde a la persona que reclama", que "no ha sido capaz de probar las circunstancias del accidente ni la relación de causalidad", según zanja el expediente.