Xàtiva es la única localidad de las tres comarcas entre las mil con mayor renta

La renta económica en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida ofrece datos poco halagüeños y solo cuatro localidades se sitúan entre las cien más ricas de la Comunitat Valenciana. Si se amplía el foco al ámbito nacional el panorama es peor, ya que solo una, Xàtiva, está entre el millar de las localidades con mejor renta, según la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios de 2023, publicada por la Agencia Tributaria para las localidades de más de 1.000 habitantes, que incluye 31 pueblos de las tres comarcas. La capital de la Costera, con unos ingresos brutos medios de 28.022 euros (1.427 euros más que un año antes), ocupa el puesto 903 del territorio español, mejorando en 58 puestos la posición del año anterior. A nivel autonómico, Xàtiva se sitúa en el año 2023 en el puesto 63 de las localidades con mejor renta bruta media (la renta agregada antes de impuestos de los declarantes).

Albaida y l’Olleria sufren los mayores descensos en la posición nacional debido a la pérdida de poder adquisitivo de los declarantes. La primera localidad pierde 4.960 euros, situándose con una renta media de 26.937 euros, y baja 730 puestos en la tabla nacional, al pasar del puesto 332 del año 2022 al puesto 1.062 del año siguiente. En l’Olleria, con una renta de 26.838 euros, 3.304 € menos que el año anterior, el descenso es del puesto 490 al 1.082 (-592). Ontinyent pierde 114 puestos, al pasar del 969 al 1.083 en un año, con una renta media de 26.832 euros en 2023.

Vista del castillo y del núcleo urbano de Montesa, la localidad con menor renta de las tres comarcas. / Perales Iborra

Pese a estos descensos, estas tres localidades de la Vall d’Albaida junto a Xàtiva, son las más ricas de las tres comarcas y las únicas que están entre las cien con mayor renta en la Comunitat Valenciana. En el reverso, la localidad con menor renta del territorio es Montesa, con unos ingresos medios declarados de 19.971 euros que la colocan en el puesto 2.454 a nivel nacional y el 321 autonómico. El municipio de la Costera escala quince puestos en al ranking nacional al incrementar en 1.155 euros los ingresos en un año. Un total de 14 localidades mejoran su posición nacional al aumentar la renta y, además de Xàtiva y Montesa, en este grupo se encuentran Agullent, que escala 118 puestos y aumenta en 1.580 euros la renta, hasta los 25.982 euros; Benigànim sube 86 puestos e incrementa en 1.512 euros los ingresos, hasta los 24.396 €; Vallada gana 93 puestos y 1.537 euros, situando la renta en los 24.066 €; Rotglà i Corberà sube 14 posiciones y gana 1.201 euros, con una renta de 23.305 euros. La Llosa de Ranes escala 13 posiciones y aumenta la renta en 1.214 euros, hasta los 23.296; Castelló de Rugat gana 259 puestos y 2.260 euros, hasta los 23.291; Moixent escala 81 puestos y gana 1.477 euros, hasta los 22.993; la Pobla del Duc gana 69 puestos y 1.395 euros, llegando a los 22.903; Montaverner escala un puesto y suma 1.116 euros más, hasta los 22.430; Anna gana 34 puestos y 1.282 euros, con una renta de 21.671 euros; Bolbaite gana 41 puestos y 1.264 euros, con una renta de 20.841; y Llutxent, que escala 67 posiciones con una renta de 20.369 euros, 1.362 más que un año antes.

En el conjunto de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, esta última comarca acapara las primeras diez posiciones del territorio. De la decena con mejor renta, ocho son de la Vall (Albaida, l’Olleria, Ontinyent, Bocairent, Agullent, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida y Benigànim) y dos de la Costera, Xàtiva y Vallada, que ocupan el primer y el décimo puesto. La primera de la Canal en aparecer en este listado de las tres comarcas es Enguera, que ocupa el puesto 11, con una renta de 23.767 euros.

Comparación nacional y autonómica

Las localidades de las tres comarcas se sitúan lejos de las mejores rentas nacionales y autonómicas. Pozuelo de Alarcón, en Madrid, es la ciudad con mejor renta del territorio español, con unos ingresos medios de 88.011, el triple que los de la mejor renta de la Costera, la Canal y la Vall, que logra Xàtiva. La localidad más rica de la Comunitat Valenciana es la alicantina Aigües, con una renta de 60.883 euros, más del doble que la capital de la Costera.

Pierden puestos, pero ganan renta

Ontinyent pierde posiciones en el ranking nacional, pero aumenta la renta bruta media en 322 euros, hasta los 26.832 euros. En la misma situación están Bocairent, que incrementa la renta en 180 euros, hasta los 26.339; Alfarrasí, que gana 99 euros, con una renta de 24.876; Atzeneta gana 855 euros y una renta de 24.498. Enguera gana 535 euros, con una renta de 23.767 euros; El Genovés suma 1.009 euros, con una renta de 23.753 €; Aielo de Malferit, aumenta en 436 euros y una renta de 23.353. L’Alcúdia de Crespins suma 689 euros y una renta de 23.202 euros; Canals gana 1.004 euros, llegando a los 22.719. Quatretonda gana 1.012 euros hasta los 22.671 euros. Barxeta ingresa 695 euros más, hasta los 22.584; la Font de la Figuera ingresa 578 euros, llegando a los 22.493; Navarrés llega a los 22.066 euros, 91 más que un año antes; Chella incrementa la renta en 819 euros, hasta los 21.611; y Llanera de Ranes aumenta en 800 hasta los 21.200 euros.