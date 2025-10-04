La Canal se vuelca con la recuperación de sus castillos

Los municipios de la Canal de Navarrés se han volcado en la conservación y recuperación de sus castillos. Bolbaite, Quesa y Navarrés proyectan actuaciones para avanzar en la restauración de las históricas fortalezas, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Bolbaite ha licitado las obras de la fase XI de la restauración del castillo, una actuación que prevé la consolidación de la escalera, la bodega y el patio del castillo, unas obras presupuestadas en 136.363 euros.

Patio del castillo de Bolbaite con la escalera que será restaurada. / Levante-EMV

La obra en el castillo de Bolbaite (de origen andalusí y con una construcción iniciada a finales del siglo XII o principios del XIII), consolidará estructuralmente el interior de la torre T05, así como la escalera, a tiempo que recuperará y pondrá en valor el patio interior del conjunto palaciego con la escalera como elemento central, según detalla la memoria del proyecto. El documento recalca que, a diferencia de fases anteriores, esta undécima se propone como continuación de la fase anterior, de modo que con la obra proyectada ahora se completará el frente oriental del castillo, “en el que ya se había intervenido en las torres T01, T02 y T03. Ahora conectamos y cerramos la secuencia de consolidación de elementos principales del conjunto con esta nueva fase, sobre las estructuras citadas”, expone la memoria. Los trabajos se ejecutarán ante la “necesidad de actuación” en el interior de la torre T03 y espacios interiores del patio del palacio, además de recuperar la estabilidad y funcionalidad de la escalera principal del castillo, situada también en el patio. Así, se consolidarán y estabilizarán las estructuras y fábricas de las murallas. Se restituirán los elementos descubiertos en la campaña anterior dentro de la torre T02, en concreto con la recuperación de la escalera de caracol interior, la gloria original y los revestimientos interiores. También se descubrirá el pasadizo cegado que parte del interior de la torre T02 y que tiene continuación en el cuerpo del lienzo L2-3 consolidado en la fase novena, detalla la memoria del proyecto.

Pero antes de acometer estos trabajos, el Ayuntamiento de Bolbaite quiere mostrar a la ciudadanía las obras ejecutadas en fases anteriores y para ello ha organizado unas jornadas de puertas abiertas, que se celebrarán este sábado, 4 de octubre, y el sábado día 18. El consistorio invita a los vecinos y vecinas a “descubrir nuestro patrimonio histórico y cultural” y recalca que las jornadas se realizan para “poder ver las últimas actuaciones realizadas”. Las jornadas de puertas abiertas contarán con tres turnos: uno a las 10 horas, otro a las 10:30 y el tercero a las 11 horas. El ayuntamiento, para organizar mejor las visitas, recomienda reservar turno previamente. Las visitas están abiertas a visitantes, aunque recalcan que las personas empadronadas en Bolbaite “tendrán preferencia”.

La alcaldesa de Bolbaite, Judith Perales, ha anunciado la "inminente adjudicación" de las obras de la undécima fase, señalando que la intención es “iniciar los trabajos antes de acabar este año”. La alcaldesa exponía la importancia de consolidar la escalera, la bodega y el patio del castillo, la actuación prevista ahora, para “abrir espacios del castillo, que se van descubriendo con las fases de actuación, para avanzar en la rehabilitación, recuperación y puesta en valor de este elemento tan importante del patrimonio del pueblo”. Perales afirmaba que el objetivo es ofrecer visitas guiadas en los periodos entre fases de actuación “para posicionar el castillo como atractivo turístico y recibir turistas”. En este sentido, apuntaba que las jornadas de puertas abiertas también se han programado con este objetivo, así como que los vecinos y vecinas puedan conocer los trabajos realizados hasta ahora.

El castillo de Quesa en una imagen incluida en la memoria del proyecto de restauración. / Levante-EMV

Quesa, por su parte, proyecta la segunda fase de restauración de su castillo, de origen árabe, construido alrededor del siglo XI. La obra, licitada también por 136.363 euros, consistirá en el estudio arqueológico y la consolidación del sector central del castillo. La memoria de este proyecto señala que la actuación prevista “supone el comienzo efectivo de las acciones de recuperación y consolidación sobre el castillo de Quesa”. También apunta que, tras la actuación de la primera fase, en esta segunda se esperan importantes hallazgos arqueológicos. “Tras la experiencia acumulada en la primera fase, estamos en condiciones de aventurar importantes hallazgos en este sector central. Sobre todo, y habida cuenta de las estructuras que empezaron a vislumbrarse trazas en la campaña arqueológica anterior, y el gran potencial arqueológico de este sector”. Recalcan la “evidencia” de estructuras y elementos del conjunto significativos como el aljibe.

Vista del castillo de Navarrés en una imagen de la memoria del proyecto de restauración. / Levante-EMV

Navarrés adjudicó el pasado verano las obras para el estudio arqueológico y la consolidación del sector central del castillo (s.XII), unos trabajos que ejecutará la empresa Promoinnovaciones Chella SL por 136.363 euros. Las obras estaba previsto que comenzaran a principios del pasado mes de septiembre, con un plazo de ejecución de dos meses. En este caso, se ha priorizado el estudio previo y arqueológico debido a que se parte de “un cierto vacío en lo que a documentación se refiere, ya sean levantamientos planimétricos o estudios arqueológicos en profundidad”, remarca la memoria del proyecto, que incide en que estos estudios previos, “orientados a la mejora y aumento del nivel de información, principalmente en el aspecto arqueológico del conjunto”, son fundamentales para “dar la cobertura histórica y arqueológica necesaria que ampare la necesidad de las actuaciones de consolidación a emprender tanto en esta fase como, sobre todo, en las venideras”.

Quesa, Navarrés y Bolbaite obtuvieron el pasado mes de junio una subvención de la Generalitat Valenciana de la convocatoria para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización cultural, así como la adecuación y renovación de bienes y espacios municipales, que las tres localidades de la Canal de Navarrés destinarán a la recuperación de sus castillos.