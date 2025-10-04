Las peleas y los casos de ocupación exasperan a los vecinos de la calle Roca de Xàtiva

La calle Roca es una de las arterias típicas de los cascos viejos de las ciudades, pobladas de plantas bajas y de estrechas dimensiones. Solo hace falta pasear por sus inmediaciones para comprobar que en su entramado urbano se entremezclan viviendas sin uso alguno -y con una clara falta de mantenimiento- con propiedades renovadas de forma más o menos reciente. Algunos de los vecinos de la zona alzaron ayer la voz y denunciaron a Levante-EMV la constante sucesión de peleas en la plaza que hay al final de la calle y la repetición de ocupaciones de casas sin uso que han sufrido durante los últimos tiempos.

De hecho, los propietarios del inmueble emplazado en el número 18 de la citada vía han tapiado esta semana el principal acceso a la misma tras haber sido ocupada de forma reciente. «Yo conocía al dueño de antes. La casa ocupa toda la esquina, pero lleva tiempo sin uso. Habrán sido sus familiares quienes hayan dicho de tapiarla», comentaba una residente de la zona que paseaba ayer por las inmediaciones. Otros testimonios recopilados por este diario exponen que la casa llevaba cerca un mes ocupada antes de que se personara la Policía Nacional y un albañil cerrara la principal vía de acceso con ladrillos y mortero: «Estaba durmiendo una noche y oí ruidos, era como la una de la mañana. Al principio, creía que era una puerta de un garaje, pero no era así. Me asomé a la ventana y vi a un hombre que estaba como acostado en el suelo y pegando patadas a la puerta principal para romperla. Luego, al día siguiente había como una cortina. Creo que ha estado como un mes con gente dentro», comentó otro vecino. Según apuntó, los «ocupas» han estado varias semanas en la vivienda.

La asociación Casc Antic Digne i Viu -que en junio apuntó que se habían registrado hasta 24 intentos de ocupación en esta parte de la ciudad- se ha hecho eco del caso en las redes sociales, explicando que «es la cuarta vez que entran en esta casa de la calle Roca del núcleo antiguo de Xàtiva. Han forzado la puerta y por dentro se han cagado y han mezclado todo. Está denunciado. El propietario no ha tenido más remedio que tapar la puerta...», exponían en una publicación acompañada por varias fotografías del interior del inmueble.

Los residentes de la calle Roca también notificaron a este periódico que en otra vivienda emplazada a escasos metros también se registró un intento de ocupación: «El dueño se vio obligado a cambiar la cerradura. Desde fuera parece que está bien, pero dentro no, es un peligro», alertaron. El inmueble está en venta.

Por último, los vecinos también explicaron que la presencia de coches de la Policía Nacional en la zona es bastante habitual, sobre todo por las peleas que a veces se registran en la plaza que hay al final de la calle y sus inmediaciones:«El fin de semana pasado había una persona herida en el suelo».

Los vídeos que acompañan esta noticia atestiguan -al menos- dos situaciones de las descritas registradas durante las últimas semanas.