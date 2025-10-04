Los planos cortos de vídeos y una maroma de barco

Puedo prometer y prometo que hay cosas que no entiendo en absoluto, mientras otros las ven completamente normal o les obligan a decir que todo es normal para que la apariencia resulte potente y juguetona. Si a mi me contratan para hacer botellas de vidrio, puedo prometer y prometo que no enseñaré la primera que haga como se hubiese creado la gran obra del universo. O si el contrato es para imprimir tarjetones de boda, me sentiré orgulloso del primero que imprima y lo mostraré a futuros clientes, pero créanme que el orgullo no me saldrá por los poros de la piel, sino algún que otro gustillo de esos que pican y recuerdan a la pre pubertad cuando te dejaban por vez primera una bici para que sintieses el gusto del sexo disimulado, o sea, masturbación sin masturbar. Sobraba con el roce de la BH de la época.

Por eso no entiendo actitudes egocéntricas de quienes seguramente no las necesitarían, si actuasen de una forma normal, entendiendo que la gente es lo suficientemente inteligente como para saber que el blanco es blanco y el negro es negro, sin necesidad de numeritos teatrales haciendo creer a la gente que “moatros més que ningú”, eso si, bien enfocada la cámara y los planos cortos que contemplen la mierda por las esquinas como aparece y como desaparece. Nos están diciendo, gracias a las enormes facilidades y coberturas de las redes sociales, que quienes están contratados para precisamente mantener limpia la ciudad, están cumpliendo con su cometido. Pero, ay amigo, se buscan y enfocan rincones determinados que cumplan el cometido y la primera autoridad “marmolant” a quienes critican una falta de limpieza más exhaustiva. Nos presentan el “NO-DO” y todos a aplaudir. De verdad que para tan corto viaje no hacían falta tantas alforjas ni tanto personal en el departamento de prensa y propaganda, que seguro que hacen su trabajo a las mil maravillas pero a la hora de presentar resultados no sabemos el índice de audiencia que deben tener.

Está muy bien eso de acercarse al pueblo, pero seguramente sería todo más sencillo si aparte de acercarse se rozase aunque fuese con la punta de los dedos para sentir el calorcillo de las cosas bien hechas y consensuadas. Se huele y se sienten las elecciones percibidas a distancia. Como decía la admirada Rosita Amores, “estira més un pel de figa que una maroma de barco”, y que nadie me llame maleducado, irrespetuoso o chabacano, que de peores hemos venido aguantando al paso de los años. Que “els pels de figa” son los maravillosos votos que llenan las urnas y eligen a quienes van a tener el honor de representarnos en las decisiones importantes, o menos, que van a venir.

Así que dejemos los videos cortos y comencemos a mostrar actitudes y trabajos realizados para que sepamos quien, cuando y donde se han y están llevando a cabo.

Y aprovecho este espacio para comunicar que no se exactamente cuando se publicará este artículo de opinión por lo que desconozco si ya habremos presentado “Putes, Meretrius i Prostitutes”, mi último libro, que si lo compras y vas con el ticket de compra a la Casa de Cultura el grupo de Xàtiva Unida te regalan ua camiseta de Felip V. Al menos por la camiseta vale la pena comprarlo. Yo pienso hacerlo, que una camiseta es una camiseta !!!