Xàtiva ya roza los 32.000 habitantes con vecinos de 91 países

En 2024, Xàtiva consiguió rebasar por primera vez en la historia de manera oficial la cifra de los 30.000 habitantes censados, en un contexto de declive demográfico en muchos municipios por la pérdida de natalidad. Lejos de frenarse, el tirón demográfico propiciado por el crecimiento del empleo y la llegada de migrantes ha situado el padrón de habitantes setabense en la cifra de 31.720 residentes. Son datos del registro manejado por el ayuntamiento —que no son definitivos y están pendientes de validar por el Instituto Nacional de Estadística (INE)— a fecha de este jueves 2 de octubre.

Frente a los discursos uniformizadores que están cogiendo fuerza, el recuento de empadronados da buena cuenta de la enorme diversidad cultural que existe entre el vecindario de Xàtiva. En la capital de la Costera hay censados habitantes procedentes de 91 nacionalidades distintas. Los originarios de España son 26.640 y representan el 83,985% de la población total de la ciudad. Eso quiere decir que en torno a un 16% de los residentes tienen procedencia extranjera.

Entre estos últimos, la comunidad más numerosa es la rumana, con un total de 689 individuos (un 2,17% de la población). Les siguen los habitantes originarios de Colombia, uno de los grupos que más han crecido en los últimos años y que suman un total de 673 personas en Xàtiva (el 2,1% de la población total). El número de censados con nacionalidad marroquí es de 643, mientras que se contabilizan 605 vecinos procedentes de Bulgaria. Estas dos últimas comunidades extranjeras han perdido peso en los últimos años en el recuento total de habitantes.

La suma de los empadronados procedentes de estos cuatro países mencionados representan la mitad del total de los 5.080 migrantes con residencia oficial en la cabecera de la Costera. A partir de ahí se produce un gran salto cuantitativo: las comunidades de otros territorios son mucho menos numerosas. El sexto lugar de la clasificación lo ocupan los venezolanos (con 246 inscritos en el padrón), otro grupo de migrantes que ha aumentado notablemente por el éxodo reciente de personas originarias del país sudamericano.

Les siguen los hondureños, que suman 208 personas en Xàtiva. Los italianos censados son 171, mientras que los ucranianos ascienden a 131, una cifra que se ha estabilizado tras la gran acogida que se produjo como consecuencia de la guerra desencadenada por la invasión rusa, en 2022. En noveno lugar, la comunidad cubana agrupa a 129 individuos en la ciudad, por los 128 procedentes de Argelia y los 119 afincados con nacionalidad británica. El número de habitantes originarios de China se ha reducido hasta 117, debido al retorno de ciudadanos por la mejora de las condiciones en este país, mientras que se registran 106 peruanos y peruanas y 98 senegaleses, 95 vecinos procedentes de Países Bajos y 92 de Argentina. La comunidad pakistaní suma 88 personas, por las 71 con nacionalidad estadounidense y las 60 procedentes deFrancia. Como curiosidad, también se contabilizan una decena de nacionalidades con un solo individuo inscrito en el padrón setabense, y otras 8 que aportan dos habitantes.

Mejora de la renta media

Xàtiva se adentró en el siglo XXI con 25.996 habitantes censados. Coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, la ciudad experimentó un importante crecimiento que le hizo ganar 3.367 residentes. Sin embargo, las secuelas de la crisis de 2008 propiciaron un estancamiento que se prolongó hasta 2017.

En el último año, el paro ha bajado un 8% en Xàtiva, en un contexto en el que la renta media per cápita se ha incrementado hasta los 28.022 euros en la ciudad, que ocupa el puesto 63 entre las localidades valencianas más ricas y ha escalado 58 posiciones en el ranking nacional, donde se sitúa en el lugar número 903.