Alfarrasí acoge el décimo aniversario del programa RETO

El CEIP Doctor Borràs de Alfarrasí acogerá el décimo aniversario del programa RETO, un programa educativo cuyo propósito es trabajar el mundo de las emociones desde el aula, y del que Eva Solar es la creadora y coordinadora. El colegio de la localidad de la Vall d'Albaida será el escenario de la celebración de los diez años de este programa, ya que tanto la escuela como el Ayuntamiento de Alfarrasí van de la mano y propusieron a la localidad como sede para celebrar el aniversario. La celebración contará con la participación de la psicóloga Begoña Ibarrola.

Eva Solaz empezó su andadura en el mundo educativo en la educación infantil donde, gracias a disponer de tiempo para poderse organizar el temario a impartir, pudo inyectar en el mismo la relajación y la resolución de conflictos a la vez que el desarrollo de la empatía y la compasión en los más pequeños. Ya con los años fue adquiriendo experiencia en este ámbito de la educación emocional, a lo que también le ayudó el estudio de la psicología, hecho que le permitió, ya en su faceta como pedagoga y docente de educación primaria, plantear propuestas tan innovadoras como el Programa RETO, una propuesta de educación emocional pensada para su centro escolar y que en la actualidad se imparte en unos 530 centros escolares de España y Latinoamérica.

Así pues, el proyecto RETO se desarrolla en el alumnado desde educación infantil (3 años) hasta educación primaria (12 años). Se trata de un proyecto de centro que persigue mejorar el bienestar del alumnado, la relajación, la gestión y resolución de conflictos, mejorar la convivencia en el centro, enseñar a identificar y a expresar emociones, así como desarrollar la empatía y la compasión. El programa RETO se imparte a partir de un tiempo establecido mediante actividades que persiguen alcanzar competencias de la educación emocional, aunque también se lleva a cabo en cualquier momento de la jornada escolar donde se precise la resolución de alguna discusión entre el alumnado, por ejemplo. Para su total desarrollo se necesita la implicación unánime de la comunidad educativa (personal docente y no docente, familias y alumnado).