Cara y cruz para los equipos del Xàtiva Voleibol en el estreno liguero

Cara y cruz para los equipos del Club Voleibol Xàtiva en el estreno de las ligas nacionales. El Ahora Vóley Xàtiva femenino debutaba con una gran victoria por 3-0 frente al UCAM Torrejón de Madrid en la primera jornada de la liga de 1ª división nacional, mientras que el conjunto masculino Familycash Xàtiva perdía 1-3 contra el poderoso CV Palma de Mallorca en el arranque de la superliga2, la categoría de plata del voleibol español.

La categoría de plata del voleibol español comenzó por todo lo alto para el equipo del CV Xàtiva, con gran nivel de juego, en un partido de alto voltaje contra un gran rival: el CV Palma de Mallorca, recién descendido de la máxima liga española. El pabellón de voleibol de Xàtiva se convirtió el pasado sábado en un fortín en los primeros compases, con gran apoyo del numeroso público asistente, el conjunto de Borja Reyes y Daniel Mata demostraron en el primer set que iban a por todas, y dominaron al rival de principio a fin, en un inusual resultado de 25-15, con gran acierto en todas las facetas de juego, y un gran Pablo Pérez, que convertía sus acciones en punto. El Palma recomponía sus líneas en la segunda manga y demostraba la gran calidad de sus jugadores, liderados por el internacional José María Giménez, aunque los de Xàtiva también apretaban (20-22). Los visitantes trabajaron en un saque contundente que dificultaba la recepción del Xàtiva (20-25). El tercer set transcurrió muy igualado (17-17). Ninguno de los dos equipos daba su brazo a torcer, hasta que Palma desequilibró la balanza (20-23), y acabaron remontando el partido (21-25). Lo volvió a intentar el Xàtiva en el cuarto set, que con 13-10 a favor obligaron al entrenador palmesano a solicitar tiempo muerto. Los de Xàtiva obtuvieron una gran ventaja (16-10), que no supieron gestionar adecuadamente, cosas que ocurren en los primeros partidos de liga, con excesivos errores no forzados, lo que unido al durísimo saque visitante, hizo que tuvieran que solicitar tiempo muerto (17-15). Con 20-18 en contra, el Palma siguió realizando su juego, pero parecía que el Xàtiva sería capaz de forzar el tie-break. Palma recortó diferencias y se adelantó (22-23), momento en el que los de Xàtiva solicitaron el segundo tiempo muerto, con momentos de gran tensión deportiva. Con 24-24 las espadas seguían en alto, pero finalmente los fallos de saque locales y el buen hacer del Mallorca, les llevaron a un más que ajustado 24-26, demostrando una vez más que quien gana en la difícil cancha de Xàtiva se lo tienen que merecer. Jugaron por Xàtiva: Pablo Pérez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Alejandro Ferrando y Pol Benlliure. Técnicos Borja Reyes y Daniel Mata. Máximos Anotadores: Por el Vóley Palma: José María Giménez (15) y De la Rosa (14). Por Xàtiva, MVP (mejor jugador) del partido Pablo Pérez Lledó con 25 puntos y Guillem García (15).

En la Primera División nacional femenina, el Ahora Vóley Xàtiva reportó la gran alegría de la jornada al vencer con contundencia al UCAM Torrejón de Madrid por 3-0 en un partido muy completo de las setabenses. Un primer set muy igualado para las de Rafa Mora y Pablo Tatay (11-11) en el que tuvieron que trabajar a destajo para romper la igualdad. El Torrejón no aflojaba, y con 19-18 obligaba al Xàtiva a solicitar tiempo muerto. Las de Xàtiva arriesgaron y tomaron una ligera ventaja (21-18) obligando al tiempo muerto madrileño. El ataque setabense fue decisivo para llevar el marcador al 23-19, aunque reaccionaba el Torrejón 24-22 y el Xàtiva solicitaba su segundo tiempo muerto, aunque acabaron ganando 25-22. Cambiaba el panorama en el segundo set, las de Xàtiva salieron a la pista con mayor agresividad en el juego y pronto hicieron grandes diferencias (8-2), trabajando muy bien en el saque, aunque con imprecisiones de los dos equipos. Las de Xàtiva gestionaron muy bien la ventaja y consiguieron un resultado muy abultado (25-8), las madrileñas lo intentaron, pero se encontraron con una desventaja excesiva que impidió su reacción. En el tercer set regresó parcialmente la igualdad (8-7), aunque las de Xàtiva llevaron la iniciativa en todo momento. Con 14-9 en contra las madrileñas tuvieron que pedir tiempo muerto, pero para entonces la ventaja de cinco puntos se tornaba decisiva, porque las visitantes ya no la pudieron compensar. Finalmente, ganaron las locales por 25-18 y se llevaron los tres puntos en juego. Jugaron por Xàtiva: Sandra Martínez, Taina Ferrer, Andrea Belaunzaran, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Carmen Pérez, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel y Martina Valor. Técnicos Rafael Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay. Máxima Anotadora por Xàtiva: Martina Ponzinibbio.

Categorías base

El Ahora Vóley Xàtiva juvenil femenino de la primera división autonómica ganaba por 3-0 al CV Sedaví. Victoria del Xàtiva junior masculino en la primera jornada de la primera división en la cancha del CV Paterna por 3-0 (26-24/25-16/25-22). Victoria del Xàtiva voleibol senior femenino en la segunda división autonómica en la cancha del CV Silla por 3-0 (25-15/25-16/25-14).

En los Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento. El Ahora Vóley Xàtiva cadete femenino de la primera división ganaba en La Nucia por 0-3 (16-25/16-25/10-25) con un marcador claro. Derrota del Xàtiva cadete masculino de la primera división en la cancha del Leleman Conqueridor por 3-0 (25-21/25-22/25-22).

El Dental Carralero Xàtiva de la primera división infantil femenina ganaba en la cancha del CV Altamira por 0-3 (12-25/22-25/11-25). Derrota del Dental Carralero en la primera división infantil masculina por 3-0 (25-16/25-16/25-14) en casa del CV Fabraquer de El Campello (Alicante). Gran victoria del Dental Carralero Xàtiva en la segunda división infantil femenina, en la difícil cancha de la Cañada por 2-3 (11-25/25-14/15-25/25-22/14-16), en un partido muy emocionante.