Casc Antic Digne i Viu pide soluciones a los "graves problemas de convivencia"

La asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu ha querido nuevamente trasladar su "grave preocupación" por el "deterioro de las cuestiones relacionadas con la pacificación del tráfico, el control de la saturación acústica en nuestro barrio, la problemática de las ocupaciones ilegales de viviendas y, especialmente, aquellas que vienen acarreando conductas incívicas y, presuntamente, delictivas".

Desde el colectivo aseguran que las calles del casco antiguo "siguen siendo un circuito de velocidad, con un incumplimiento flagrante e incontrolado de los límites establecidos en las señales de tráfico". "Vemos cómo circulan con absoluta libertad motocicletas con el tubo de escape trucado, solas o en grupo, escandalizando con su ruido allá por donde circulan y no son sancionadas e inmovilizadas por la policía", apuntan.

"Asistimos a la circulación de patinetes eléctricos, claramente trucados en su potencia, y en dirección contraria por nuestras calles, y con absoluta libertad", continúan. "Vemos cómo, por el cierre de la Plaza de la Trinidad, muchos vehículos hacen trayectos en dirección prohibida, por zona de la calle Sant Josep, por no hacer una derivación de su recorrido para llegar a la parte alta de la ciudad, lo vemos diariamente y aquí no pasa nada".

La asociación afirma asistir "con inquietud" el "preocupante problema del aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas" de las que, "entendemos, como hemos dicho reiteradamente, hay diferentes matices". "La Administración y las fuerzas de orden público tienen la obligación de actuar en todas estas ocupaciones ilegales. De manera urgente y definitiva en aquellas ocupaciones que están, a todas luces, generando problemáticas de orden público: drogas, riñas, escándalos nocturnos… Plaza Roca, Plaza de la Seu…", sostienen.

Piden más vigilancia

Casc Antic Digne i Viu reclama por todo ello "una intervención inmediata de la Administración local, la Policía Local, Policía Nacional y la Guardia Civil (cada una en su ámbito de competencias) para atajar de forma eficaz estas graves situaciones que alteran el orden y la convivencia pacífica en nuestra ciudad". También exigen "la puesta en marcha de la tan prometida policía de barrio", así como "vigilancia continuada en nuestras calles, especialmente las más conflictivas con sanciones por los incumplimientos de las ordenanzas municipales, de las normas de circulación, aparcamiento, ruidos ilegales y conductas delictivas". Piden igualmente "un Plan de pacificación del Tráfico en el Casco antiguo, más allá de acciones aisladas y puntuales. Exigimos que se entienda el Casco antiguo como una microciudad dentro de la ciudad que requiere de una política urbanística integral más allá de pegotes".

Desde el colectivo reclaman "la adecuación de los vehículos de recogida de basuras para el Casco Antiguo, con horarios compatibles con el descanso del vecindario", junto con "un ordenamiento de la limpieza de nuestras calles con material y planificación eficiente, más allá del riego de las calzadas con agua perfumada".