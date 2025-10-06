El Colegio de Arquitectos destaca "la visión a largo plazo" del Ayuntamiento de Ontinyent en el proyecto de la Canterería

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el regidor de Territorio, Óscar Borrell, asistieron el pasado viernes a la gala de los Premios del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV) 2025, donde el Ayuntamiento de Ontinyent recibió la Distinción Especial al Promotor como "reconocimiento a su tarea en la regeneración urbana del barrio de la Canterería después de la DANA de 2019". "El jurado quiso destacar especialmente la capacidad de liderazgo y la visión a largo plazo del consistorio ontinyentí en un proyecto que se ha convertido en referente en materia de seguridad, resiliencia y sostenibilidad urbana", exponen desde el consistorio de la capital de la Vall.

Según el acta del jurado, la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Ontinyent destaca “por la implicación eminente de la administración local y su capacidad para liderar una estrategia de regeneración urbana valiente, comprometida y abierta a la colaboración local”. El modelo desarrollado “no se limita a la reconstrucción del que se perdió, sino que apuesta por una visión a largo plazo que prioriza la seguridad de la ciudadanía y la resiliencia climática”, subrayando el carácter multidisciplinario y coordinado de las intervenciones.

"El reconocimiento al consistorio se enmarca dentro de un éxito más amplio para Ontinyent, puesto que el proyecto del Parque de las Mamás Belgas, redactado por el equipo de arquitectos formado por Rosario Calatayud Francés, José Rafael Mira Albero, Sílvia Párraga Sistens y Ana Sanchis Bas, también obtuvo dos galardones: la Distinción Especial de Conservación del Paisaje y el premio en la categoría de Urbanismo y Paisaje", recuerdan las mismas fuentes municipales.

El jurado del COACV definió el parque como “una transformación ejemplar de un espacio marcado por el río en un lugar de oportunidad y vida cotidiana”, destacando que “aúna valentía, capacidad de adaptación y anticipación ante la situación de emergencia climática”, así como “la transversalidad y diversidad de enfoques que son la esencia de la disciplina del paisaje”. También se puso en valor que el proyecto “no solo resulta compatible con cierto grado de inundabilidad, sino que, mediante soluciones escalonadas, compilación y afronta posibles avenidas, ofreciendo una tipología ejemplar exportable en otros municipios”.

El alcalde Jorge Rodríguez señalaba que “la DANA fue una vez muy dura para Ontinyent, pero también nos hizo reaccionar y tomar la determinación de convertir aquella catástrofe en una oportunidad para ganar seguridad y calidad de vida. Esta distinción es un reconocimiento al conjunto de la ciudad y al trabajo colectivo para hacer realidad una transformación necesaria”.