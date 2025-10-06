Detienen a un hombre de 37 años de edad por agredir a su pareja en Chella
El incidente tuvo lugar el pasado viernes 3 de octubre y el arrestado ya ha pasado a disposición judicial
Es una lacra social que no cesa, pese a los esfuerzos de las administraciones públicas y los cuerpos de seguridad implementados durante los últimos años. Las autoridades piden que se denuncie cualquier situación desde el minuto cero: acelerar las actuaciones y activar los protocolos establecidos desde el primer momento puede salvar una vida. Cualquier caso es una mala noticia para la sociedad en general.
Sin embargo, los incidentes de este tipo se suceden a lo largo y ancho de la geografía valenciana. Así, un hombre de 37 años de edad fue arrestado el pasado viernes 3 de octubre en Chella por un presunto caso de violencia de género contra su pareja. Fuentes oficiales confirman que fue la propia víctima quién se personó en las dependencias policiales denunciando lo ocurrido: "Tras ser informados, agentes de la Policía Local siguieron el protocolo en coordinación con la Guardia Civil. Fueron requeridos por un aviso de presuntas agresiones por parte de un varón a su pareja y procedieron a la detención del responsable de los hechos".
Desde la Policía Local de Chella confirman que la víctima quedó bajo protección y el detenido fue puesto a disposición judicial.
"La lucha contra la violencia de género es una prioridad de todos los cuerpos de seguridad", apostillan desde la Policía Local de Chella.
ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València