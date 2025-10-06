Detienen a un hombre de 37 años de edad por agredir a su pareja en Chella

Es una lacra social que no cesa, pese a los esfuerzos de las administraciones públicas y los cuerpos de seguridad implementados durante los últimos años. Las autoridades piden que se denuncie cualquier situación desde el minuto cero: acelerar las actuaciones y activar los protocolos establecidos desde el primer momento puede salvar una vida. Cualquier caso es una mala noticia para la sociedad en general.

Sin embargo, los incidentes de este tipo se suceden a lo largo y ancho de la geografía valenciana. Así, un hombre de 37 años de edad fue arrestado el pasado viernes 3 de octubre en Chella por un presunto caso de violencia de género contra su pareja. Fuentes oficiales confirman que fue la propia víctima quién se personó en las dependencias policiales denunciando lo ocurrido: "Tras ser informados, agentes de la Policía Local siguieron el protocolo en coordinación con la Guardia Civil. Fueron requeridos por un aviso de presuntas agresiones por parte de un varón a su pareja y procedieron a la detención del responsable de los hechos".

Desde la Policía Local de Chella confirman que la víctima quedó bajo protección y el detenido fue puesto a disposición judicial.

"La lucha contra la violencia de género es una prioridad de todos los cuerpos de seguridad", apostillan desde la Policía Local de Chella.