Escolares de 7 colegios de Xàtiva y miembros de Afsa fotografían la Xàtiva de Estellés

La Escuela de Adultos Bosch y Morata de Xàtiva acogerá este miércoles 8 de octubre la inauguración (19.30 horas) de la muestra fotográfica "Passejades escolares per Xàtiva amb Estellés", impulsada por l'Associació d'Amics de La Costera-Institut d'Estudis Comarcals.

Se trata de una actividad llevada a cabo con la colaboración de la Agrupació Fotogràfica Setabense d'Aficionats (Afsa). La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 14 de noviembre, recoge fotografías de miembros de AFSA y de los propios alumnos, todos ellos de quinto y sexto de primaria de siete centros de Xàtiva. Amics de la Costera organizó diversas salidas por varios puntos del núcleo antiguo, todos ellos vinculados al recorrido del poeta Vicent Andrés Estellés por la ciudad que cristalizó en el famoso poemario Xàtiva, de 1980.

Cartel anunciador de la exposición que se inaugura este miércoles en la Escuela de Adultos de Xàtiva. / Levante-EMV

Los componentes de Afsa han acompañado a los alumnos y les han explicado claves del arte de la fotografía: encuadres, uso de la luz natural, composición, enfoque... Los escolares, por su parte, han usado esas instrucciones para practicar con las fotografías, muchas de las cuales (una selección) forman parte de la muestra. A cada escuela de Xàtiva participante la han acompañado dos miembros de AFSA: Francesc Barberà y Trini Serrano, con el CEIP Attilio Bruschetti; Rafael Manjón y Javier Soro, con el colegio la Inmaculada; Antoni Marzal, con el CEIP Gozalbes Vera; Eduard Francés, con las Dominicas; Vicent Marchirant y Josep Enric Boluda, con el CEIP Jacinto Castanyeda; de nuevo Trini Serrano y Francesc Barberà, con el Taquígraf Martí, y Vicent Marchirant y Mª Rosa Monago, con el Martínez Bellver.

Los maestros que han participado de la iniciativa con sus respectivos alumnos son: Fernando Pérez, Gema de Jesús Climent, Clara Oltra, Jorge Pitarch, Carmen Fuset, Antonio Lozano, Juan Luis Moreno, Laura Berzosa, Laura Iniesta, José Luis Vidal, Amparo Albiñana, Paula Fuster, Víctor Climent, Carolina Mas, Miguel Ángel López, Mari Nieves Francés i Amparo Sánchez.

Fusión de fotografía y poesía

Desde Amics de la Costera han explicado que, entre los objetivos principales de la actividad, figura el de acercar al alumnado al arte de la fotografía a la vez que conocer la figura y la obra del poeta Vicent Andrés Estellés. También se les ha querido adentrar en el conocimiento básico de la poesía y localizar e identificar elementos del patrimonio local.

«Pasear por la ciudad y disfrutar de espacios emblemáticos, de la obra poética de Estellés, del dibujo y de la fotografía» es la aspiración de esta iniciativa, explican los organizadores. La muestra, de la que se ha editado un extenso catálogo con más de cuarenta imágenes, tanto de AFSA como de los alumnos, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva y forma parte de los actos del Any Estellés.