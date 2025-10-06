Una exposición en Xàtiva descubre la vertiente pictórica de Maria del Mar Bonet

El Museo de Bellas Artes–Casa de la Enseñanza de Xàtiva acogerá este martes (19.30 horas) la inauguración de la exposición «Delicias mediterráneas», de la artista mallorquina Maria del Mar Bonet (1947, Palma), un recorrido visual por más de cuarenta años de trayectoria creativa con acuarelas y pasteles que evocan los paisajes y las luces del Mediterráneo.

La muestra, compuesta por 79 obras creadas desde 1977 hasta la actualidad, invita a sumergirse en escenas que transmiten la belleza y la armonía de la naturaleza, captando la luz instantánea del mar y de los paisajes del sur de Europa y del norte de África. Las piezas reflejan ciudades, rincones y momentos vividos por la artista en lugares como Sicilia, Malta, Túnez, Italia, Grecia o Marruecos, así como visiones íntimas de Palma, Barcelona, Valencia o Madrid.

Para Maria del Mar Bonet, la pintura es «poesía hecha imagen: pequeñas estampas que narran vivencias, emociones y recuerdos». Su obra atrapa al espectador con un lenguaje poético y espontáneo, cargado de sensibilidad. Entre los temas destacados se encuentran la naturaleza, especialmente los árboles mediterráneos como olivos, almendros y palmeras, así como bodegones y escenas marinas.

La exposición ha sido producida con la colaboración de la Cátedra Antoni Miró de Arte Contemporáneo de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Alcoy y el Ayuntamiento de Xàtiva, con la coordinación del Museo de Bellas Artes - Casa de la Enseñanza.

Una cantante con pasión por la pintura

Con «Delícies mediterrànies», el público tendrá la oportunidad de descubrir la vertiente plástica de una artista reconocida por su trayectoria musical, pero que a lo largo de los años ha mantenido viva una pasión paralela por la pintura, ofreciendo una ventana llena de luz y sensibilidad mediterránea.

«Maria del Mar Bonet es una voz que forma parte de nuestra memoria colectiva. Ha puesto música a emociones compartidas y ha convertido el Mediterráneo en una lengua común. Ahora nos habla a través de los colores y las formas, con una expresión plástica con la misma sinceridad y profundidad que sus canciones. Trazos y texturas que nos transmiten la luz mediterránea, la belleza, las raíces y la conexión con las personas», ha expresado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

Por su parte, el concejal de Cultura Alfred Boluda ha manifestado que «esta es una oportunidad única que tenemos, no solamente los seguidores de la cantante mallorquina sino toda la ciudadanía, para ver otra faceta artística de esta gran creadora. Es una exposición muy interesante porque combina o marida perfectamente sus canciones llenas de musicalidad y de cultura mediterránea con la luz de sus obras».

La muestra se podrá visitar hasta el 8 de diciembre.