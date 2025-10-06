Un grupo de estudiantes de intercambio de Luxemburgo y Portugal visitan el Ayuntamiento de Ontinyent

Un grupo de alumnado y profesorado de varios centros educativos de Luxemburgo y Portugal han visitado este lunes el Ayuntamiento de Ontinyent, dentro del marco de las actividades de intercambio que están llevando a cabo con alumnado del IES Jaume I dentro del programa europeo Erasmus. En total han asistido 30 alumnos y 6 docentes, a los que el regidor Ferran Gandia daba la bienvenida y animaba "a conocer la ciudad y sus atractivos naturales, sociales y culturales", poniendo en valor como "de positivos son estos intercambios entre la juventud, no solo en el aspecto educativo, sino en el cultural y el idiomático entre la juventud europea".