Un grupo de estudiantes de intercambio de Luxemburgo y Portugal visitan el Ayuntamiento de Ontinyent
El regidor de Educación da la bienvenida al alumnado participando del proyecto Erasmus en colaboración con la IES Jaume I
Ontinyent
Un grupo de alumnado y profesorado de varios centros educativos de Luxemburgo y Portugal han visitado este lunes el Ayuntamiento de Ontinyent, dentro del marco de las actividades de intercambio que están llevando a cabo con alumnado del IES Jaume I dentro del programa europeo Erasmus. En total han asistido 30 alumnos y 6 docentes, a los que el regidor Ferran Gandia daba la bienvenida y animaba "a conocer la ciudad y sus atractivos naturales, sociales y culturales", poniendo en valor como "de positivos son estos intercambios entre la juventud, no solo en el aspecto educativo, sino en el cultural y el idiomático entre la juventud europea".
