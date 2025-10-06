El músculo tecnológico de Inelcom deslumbra al conseller Mus en Xàtiva

La soberanía tecnológica ha estado en el centro de los debates políticos en Europa desde que la pandemia de la covid-19 dejó entrever las costuras de la globalización y evidenció los costes negativos de la elevada dependencia de los mercados exteriores en determinados campos. La más reciente irrupción de la Inteligencia Artificial o la inestabilidad provocada por la política arancelaria de Donald Trump no han hecho más que acentuar la necesidad de apostar por una industria propia en unos tiempos convulsos de acelerada transformación tecnológica, en los que la innovación y el talento de alto valor a nivel local cobran más relevancia que nunca.

Con todo este marco como telón de fondo, la presencia este lunes del conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y su equipo en el cuartel de operaciones que la multinacional tecnológica Inelcom tiene en Xàtiva ha sido algo más que una visita institucional.

Fundada hace 45 años por Vicente Quilis, Inelcom cuenta con más de 2.200 empleados que operan en España y otros siete países europeos y americanos. Su misión es brindar soluciones y servicios tecnológicos innovadores en sectores tan diversos como las telecomunicaciones, la agrotecnología, el deporte, la energía y el medio ambiente, a electrónica, la industria, las Administraciones Públicas o el arte.

La empresa, que hace bandera de la economía circular y de la captación de talento, dispone de una fábrica propia de circuitos electrónicos en la capital de la Costera con una dilatada trayectoria, lo que le permite abarcar el ciclo completo de cualquier producto o servicio, incluyendo el diseño y la fabricación.

Un momento de la visita de este lunes a Inelcom. / S.Gómez

Durante la visita de hoy, el director general de Inelcom, Javier Quilis, ha puesto el acento especialmente en esta circunstancia. "Es importante que se conozca que en Valencia se fabrica tecnología. Muchas veces pecamos de que las cosas vienen de fuera, y hay que saber que, a nivel valenciano, somos capaces de hacer cosas importantes, más todavía en un entorno en el que se está desgranando el mundo", subraya el CEO. "Antes existía un foco de fabricación, pero ahora vemos que tenemos que ganar esa autonomía y relevancia a nivel europeo, valenciano y español. Es de agradecer el apoyo a la industria local para que de verdad las cosas que tengamos las hagamos aquí y no las traigamos de fuera", ahonda Quilis.

Tras el recorrido por las instalaciones, el conseller Martínez Mus ha salido "sorprendido" después de comprobar "la capacidad que hay en esta tierra de innovación, tecnología, diseño y desarrollo de productos que no sabía ni que existían". El titular de Medio Ambiente y Territorio también ha elogiado la "increíble solvencia" la "capacidad de crecimiento" de la mercantil, a la que augura "mucho recorrido" por delante. Mus ha destacado la importancia de comenzar a cubrir determinadas necesidades tecnológicas con productos fabricados a nivel local, en lugar de tener que recurrir a países externos.

La Generalitat ha echado mano recientemente de la tecnología de Inelcom para mejorar la eficiencia y el funcionamiento de las depuradoras. "Es una manera de contribuir al liderazgo en la reutilización del agua y a la mejora continua de la tecnología aplicada al agua en tierra, que es fundamental para utilizarla bien y aprovechar hasta la última gota", ha incidido. Pero el conseller ha conocido este lunes "muchas más aplicaciones" desarrolladas por la compañía de Xàtiva con posibilidades de ser implantadas en la Comunitat Valenciana por su departamento. Es el caso de una herramienta puntera que permite detectar patógenos como el e.coli o la legionela en el agua mediante una medición y monitorización continua. Inelcomestá empezando a introducir la solución en depuradoras u hospitales, y Martínez Mus ha abierto la puerta a utilizar esta tecnología para afrontar el desafío de vigilar a tiempo real la calidad de las aguas de las playas, garantizando en todo momento la seguridad de los bañistas.

"Da satisfacción y alegría ver que hay empresas que trabajan tan bien y que son punteras a nivel tanto nacional como internacional, porque hacen bandera de la Comunitat Valenciana en todo el mundo", ha apostillado el conseller.

El propietario de Inelcom, Vicente Quilis, conversa con algunos empleados durante la visita. / S. Gómez

Soluciones pioneras

Inelcom ha desarrollado y ofrecido soluciones pioneras como el sistema de monitorización y seguridad en más de 10.000 edificios de Telefónica; la gestión de las infraestructuras hídricas en más de 80.000 hectáreas de cultivos; un sistema de alumbrado inteligente con más de 200.000 puntos; un sistema de gestión y control de residuos con más de 5.000 cerraduras inteligentes; o la supervisión de más de 1 millón de kilómetros de fibra óptica. Además, más de 1 millón de pymes y más de 300 empresas son atendidas por los centros de gestión de la compañía para resolver problemas técnicos relacionados con comunicaciones fijas y móviles.

Inelcom, con cerca de 600 empleados en la Comunitat Valenciana, también asesora a sus clientes en materia tecnológica en el desarrollo de infraestructuras de última generación como son los Centros de Datos y los Estadios Deportivos. La firma ha trabajado en el nuevo sistema electrónico del estadio Santiago Bernabéu, ha iluminado con luces led el del Valencia Basket y, junto a Telefónica, extendió la fibra óptica en más de dos millones de hogares de Munich a través de una red abierta a cualquier operador, entre otros muchos proyectos.