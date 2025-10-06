El Olímpic sale goleado de Benidorm

Derrota sin paliativos del CD Olímpic en la última jornada. El entrenador del equipo de Xàtiva, José Manuel Rueda, se ha mostrado muy crítico tras la derrota del equipo en el Guillermo Amor ante el Benidorm (4-0). “Bueno, el resumen del partido que te puedo hacer ahora mismo es que ha sido totalmente un desastre”, comenzó diciendo. “Ha sido un desastre tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto ofensivo. Creo que no hemos estado prácticamente en el campo hoy”, añadió con contundencia tras el encuentro. El primer gol del rival llegó en el minuto 13, y en el descanso el Benidorm vencía por 2-0. Los cambios le dieron más balón en la segunda parte, pero el Olímpic acabó encajando dos goles más.

El Benidorm celebra uno de los goles frente al Olímpic, en el partido del pasado domingo. / CF Benidorm

El técnico ha lamentado especialmente la falta de actitud del equipo: “Al equipo le ha faltado hoy [por el domingo] de todo: entusiasmo, ganas de ganar, competir. No hemos entendido nada, nada”. Rueda reconoció también que “no estoy contento con nada” y que el resultado refleja fielmente lo ocurrido: “Nos ha pasado lo que suele pasar cuando no estás en el partido: te pasan por encima, te ganan los duelos y no eres capaz de reaccionar”.

Respecto a lo que toca hacer esta semana, Rueda ha explicado que “ahora toca analizar el porqué de este bajón, recuperar la energía y la concentración, porque el próximo partido en casa es muy importante”. El técnico ha añadido que “los jugadores saben perfectamente que esto no puede repetirse; hay que trabajar más y volver a competir como equipo”. En el once inicial figuraron Javi Doménech, Miguel Aracil, Marc Grau, Carles Vidal, Nico, Tobías, Álex Vaquero —que regresó al equipo titular—, Noel, Iván Francés, Emilio Gil y Álex Díaz. Tras el descanso, entraron Lucho, Sergio García y Santi Villanueva; más tarde, Alex Tormo sustituyó a Nico Cabanes, e Izan a Carlos Vidal. El último cambio llegó en el 70’, cuando Mullor relevó a Álex Vaquero. Vieron tarjeta amarilla Carlos Vidal, Miguel Aracil y Sergio García. José Manuel Rueda cumplió partido de sanción y José Moreno el primero de los dos que tiene impuestos.

Empates del Benigànim y l'Olleria

El resultado mantiene al Benidorm como líder, a seis puntos de los de Xàtiva (10º). El Olímpic, transcurridas cuatro jornadas, únicamente ha marcado dos goles encajando seis. El próximo encuentro será en La Murta ante el Redován, que viene de empatar sin goles frente al Benigànim. Los de la Vall d'Albaida, necesitados de puntos, buscaron la primera victoria de la temporada, pero solo lograron sumar un punto, que deja al Benigànim en la misma situación de necesidad. Son penúltimos en la clasificación, con 2 puntos, y urge un triunfo que cambie el rumbo del equipo para salir de los puestos de descenso.

L'Olleria también empató sin goles en el partido disputado el pasado domingo frente al Eldense B. Los de la Vall d'Albaida sumaron un valioso punto ante un rival que ocupaba hasta entonces el liderato del grupo y que, con la igualada, baja al cuarto puesto, cediendo el liderato al Benidorm. L'Olleria sale de los puestos de descenso tras el punto sumado en casa.