El Ontinyent 1931 golea al Alzira y suma su primera victoria de la temporada

Fin de semana balsámico para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. La jornada se presentaba con urgencia para Ontinyent 1931 y Atzeneta, que necesitaban una victoria. Los de Roberto Bas lo consiguieron imponiéndose al Alzira, mientras que el Atzeneta ganó al Recambios Colón.

El Atzeneta en un encuentro esta temporada. / Atzeneta UE

El conjunto taronja abrió la jornada recibiendo en el Regit al Recambios Colón. La tarde empezó de cara para los locales. A los cinco minutos de juego trenzaron una buena jugada por banda derecha que terminó en un centro rechazado por el guardameta y que Bilal pudo aprovechar para abrir la lata (1-0). El partido entró en un correcalles con acercamientos a portería por parte de ambos conjuntos. El Atzeneta se encontraba cómodo defensivamente, pero en el minuto treinta y cinco el colegiado señaló un penalti muy riguroso cometido por Ferri. Bonillo transformó desde los once metros para igualar la contienda (1-1). Con la igualdad en el marcador se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó con un Atzeneta más predispuesto a buscar el gol que desequilibrara el marcador. Las llegadas locales no terminaban con acierto, pero mantenían el peligro sobre la portería de Kedra. A menos de veinte minutos para el final, el Recambios Colón se quedó con un hombre menos por la expulsión de Dani García. Esa circunstancia la supo aprovechar el conjunto dirigido por Frangi que, en el minuto setenta y seis, volvía a adelantarse en el marcador con el gol de Moha (2-1). Los de Jero López apretaron para volver a igualar el partido y Borja Fernández, por dos veces, tuvo el empate en sus botas. Finalmente, los tres puntos se quedaron en el Regit. El Atzeneta rompió la mala dinámica de resultados y regaló la primera victoria local a su gente.

Otro de los escenarios donde se respiraba urgencia era el Clariano. El domingo se cerró allí la jornada con el duelo entre los blanc-i-negres y el Alzira, en el que ambos conjuntos necesitaban puntuar. Quienes apostaron desde el principio por ir a por los tres puntos fueron los locales. Ganas, ambición e intensidad marcaron el partido del Ontinyent 1931. Salieron al campo en busca de la portería rival y Sempere, por poco, no pudo anotarse la primera gran ocasión. Poco después también lo intentó Juanan. Las intenciones de los locales eran claras, pero no fueron suficientes para romper la igualdad al descanso.

La segunda parte fue un vendaval local. La primera acción de peligro terminó en gol. Desde la banda, el esférico llegó al corazón del área para que Jorge García abriera el marcador (1-0). No hubo tiempo para la reacción de los alzireños. Poco después, tras la salida de un córner, Pau Sanchis, con un testarazo, ponía el segundo tanto (2-0). Fueron ocho minutos mágicos en los que Lluís Felipe puso la guinda. Le llegó un balón y avanzó solo contra tres rivales que mostraron una pasividad sorprendente. El mediapunta blanc-i-negre, ya con pocas opciones, decidió finalizar la jugada para anotar un golazo y poner el tercero de la tarde (3-0). El Ontinyent 1931 continuó insistiendo sobre la portería rival y, tras una larga jugada, Miguel Richart redondeaba el marcador con un balón a la escuadra (4-0).

El poco peligro que creó el Alzira fue anulado por el guardameta Andreu Vivó, que consiguió con dos paradas de mucho mérito cerrar el encuentro con portería a cero. Tras un mal arranque liguero, el Ontinyent 1931 de Roberto Bas ha sabido reaccionar para encontrar la primera victoria de la temporada, y lo ha hecho de la mejor forma: con su afición.