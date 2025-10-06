Ontinyent retoma los actos previos al 9 d'Octubre con un espectáculo de circo en el Parque Juan Carlos Ferrero

Ontinyent continúa inmersa en la programación de actos con motivo del 9 d'Octubre, con propuestas culturales y lúdicas impulsadas desde el Ayuntamiento. Ayer domingo, 5 de octubre, el Parque Juan Carlos Ferrero, en el barrio del Llombo, acogió un espectáculo de circo a cargo de la compañía del showman Carlos Barfi, una actividad con entrada libre que reunió numerosas familias y personas de todas las edades. La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, agradecía "la excelente respuesta de la ciudadanía al espectáculo, que abría las puertas en una semana que va a incluir numerosas actividades".

La siguiente cita en la programación será este martes, 7 de octubre, a las 19.30 horas, con la presentación del panel cerámico de la “Danza Macabra”, obra de Rosario Palma y Miguel Mengual, del taller de cerámica del Centro Público de Formación de Personas Adultas San Carlos, en la Casa de Cultura del Palacio de los Barones de Santa Bàrbara. Ya miércoles, a las 20:00 horas en el Teatro Echegaray tendrá lugar un concierto a cargo de la cantante Pepa Cases en formato acústico. El 9 d'Octubre, día grande de los valencianos y valencianas, Ontinyent celebrará su Pleno Extraordinario institucional, en el que se librarán los tradicionales galardones de reconocimiento a personas y entidades por su tarea en beneficio de la sociedad en diferentes ámbitos. El acto, debido a la adversa predicción meteorológica, tendrá lugar en la Sala Gomis, situada en la avenida Manuel Sanchis Guarner, a partir de las 12, teniendo lugar los actos previos al exterior de la misma sala, si el tiempo lo permite

La programación del 9 d'Octubre continuará hasta sábado con varias propuestas culturales, musicales y festivas, como la conclusión de la exposición “Origen y metamorfosis” de Dulk en el Museo del Textil, o el Festival de Intercambio de Danzas “Vila de Ontinyent”.