Roban en cuatro chalets de Bixquert en Xàtiva durante el fin de semana

Es una situación que suele repetirse después del verano en urbanizaciones alejadas de los núcleos urbanos. Las oleadas de robos en diseminados causan inseguridad entre los vecinos. Y este fin de semana, los "cacos" han actuado en la zona de Bixquert, perteneciente al término municipal de Xàtiva.

Fuentes oficiales han confirmado a Levante-EMV que se han registrado hasta cuatro robos en Chalets. Según ha podido saber este periódico, las grabaciones de las cámaras de seguridad han permitido identificar que se ha tratado de un grupo de hombres de altura considerable y vestidos totalmente de negro, que han desconectado los sistemas de seguridad nada más acceder a las propiedades. Los ladrones rompieron puertas y mobiliario en el interior de las viviendas, revolviendo las diferentes estancias en busca de dinero, joyas o productos de valor que se pueden revender de forma fácil en el mercado negro. La Policía Local de Xàtiva y la Guardia Civil respondió a los avisos recibidos, pero los responsables de los robos se fueron de las propiedades antes de que llegaran los agentes.

La situación ha causado que los vecinos de Bixquert hayan convocado una concentración de protestar mañana, que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las diez de la mañana. En un cartel de convocatoria apuntan a ocho robos en total, pero las fuentes oficiales han remarcado que el número real de casos registrados -y denunciados- han sido cuatro.

Refuerzo de la presencia policial

Desde el Ayuntamiento han confirmado que se ha reforzado la presencia policial en la zona: "Ha venido desde València una unidad especial de refuerzo de la Guardia Civil, la USECIC, a Bixquert, para sumarse a la presencia policial desplegada y aumentar al máximo la seguridad de los vecinos y vecinas". La concejal de Seguridad, Xelo Angulo, se ha reunido con los vecinos y las fuerzas de seguridad para conocer de primera mano lo sucedido.

De momento, no se han confirmado detenciones, aunque la principal hipótesis planteada es la de un grupo organizado que habría actuado en los mismos chalets en un corto intervalo de tiempo.