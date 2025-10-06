Xàtiva Unida reúne a profesionales para debatir sobre la sanidad pública

Xàtiva Unida reunirá este martes 7 de octubre a diferentes profesionales sanitarios para abordar el estado de la sanidad. Será a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La mesa redonda contará con la presencia de los facultativos del hospital Lluís Alcanyís; Agustí Escandell y Pedro López, así como de Manel Castelló en representación del personal no sanitario.

El debate tendrá como eje fundamental el impacto de las políticas sanitarias del gobierno autonómico en los servicios de la ciudad. Se analizará la situación actual y "las repercusiones que se están produciendo entre la población de la ciudad y del resto del departamento sanitario". La actividad es totalmente abierta y se dará lugar a un turno de intervenciones por parte del público asistente

Para el colectivo de Xàtiva Unida, "es una prioridad defender los servicios públicos claves". Según la portavoz de la formación, Amor Amorós, "durante este trimestre estamos lanzando una potente campaña en defensa de la sanidad pública y esta mesa redonda es un paso más".

Desde el colectivo de izquierdas también están inmersos en una recogida de firmas para apoyar una Iniciativa Legislativa Popular por la Sanidad Pública lanzada por Esquerra Unida del País Valencià.