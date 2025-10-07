Arnau Ballester y Naia Romero, del Bádminton Xàtiva, destacan en el Máster Sub-15 con un quinto puesto

El Club Bádminton Xàtiva participó el pasado fin de semana en el Máster Sub-15 y Sub-19 celebrado en la localidad catalana de Granollers, una prueba de carácter nacional en la que compitieron el deportista del club Arnau Ballester y Naia Romero, del CB Enguera, que destacaron en la prueba del dobles mixto, consiguiendo la quinta plaza.

Arnau y Naia realizaron un gran campeonato y estuvieron muy cerca de poder disputar las semifinales, tras quedar segundos del grupo C, después de disputarse la primera plaza frente a la pareja cabeza de serie número tres en un trepidante encuentro. Arnau y Naia quedaron encuadrados en el grupo C de la prueba de dobles mixto donde debieron enfrentarse a tres parejas. En el primer encuentro de la jornada se midieron al dúo formado por Víctor García y Claudia Jané. Partido que iniciaron los valencianos sin dudas e imprimiendo un gran ritmo para anotarse el primer set por 13-21, en el segundo la pareja rival reaccionó y el desarrollo fue mucho más igualado llegando al tramo final con una gran igualdad en el marcador y cediendo por un ajustado 21-19. Ya en el tercer set Arnau y Naia volvieron a subir el ritmo del partido para cerrar el encuentro tras 38 minutos con un contundente 11-21.

Sobre el mediodía fue el turno del segundo partido de esta primera jornada que los enfrentó a Eric Ingelmo y Jimena Cárdenas en un partido de una gran igualdad y que Naia y Arnau manejaron muy bien en los compases finales de cada uno de los sets. Fue un encuentro de grandísima igualdad que se decidió en los rallys finales de cada uno de los sets, donde la pareja valenciana estuvo muy concentrada y logró manejar los nervios de forma adecuada para hacerse con ambos sets por 23-21 y 26-24 tras 36 minutos.

Con ello se llegó a la jornada de la tarde, en la que se debieron ver las caras con la pareja cabeza de serie número tres del torneo, en un partido donde Arnau y Naia arrancaron el primer set con un gran juego y consiguiendo unos puntos de ventaja que fueron vitales cuando los rivales aumentaron el nivel de juego para ponerse más parejos al de los valencianos. Nuno Alonso y Naiala Cuadra consiguieron forzar un final de set apretado, pero nuevamente Naia y Arnau volvieron a estar muy acertados a la hora de cerrar el set a su favor por 19-21. En el segundo set los rivales empezaron apretando mucho desde el inicio para imponerse con claridad por 21-12. En el tercer y definitivo set, Arnau y Naia empezaron muy bien poniendo en serios apuros al dúo vallisoletano, llegando al descanso con varios puntos de ventaja, pero Nuno y Naiala empezaron nuevamente muy fuertes y la posibilidad de clasificarse para la semifinal tal vez pesó un poco en los valencianos, que cedieron por 21-17 tras 41 minutos de un gran nivel de bádminton.

Arnau y Naia consiguieron una quinta plaza, un gran resultado sobre todo viendo que se estuvo muy cerca de conseguir al menos el bronce en esta salida a un Máster nacional.

Torneo senior

Villena acogió el pasado domingo un torneo Top TTR destinado a las categorías absoluta y senior y en el que participaron tres deportistas senior del Club Bádminton Xàtiva: Julio Martín, Francisco Pons y Daniel Meseguer.

En la prueba de dobles masculinos B1/B2, la pareja formada por Fran Pons y Daniel Meseguer logró imponerse al resto de parejas sin ceder un solo set, lo que les convirtió en campeones, colgándose el primer metal de la jornada. En el dobles mixto, Julio Martín compitió junto a Perrine Emilie Langlois, del CB Aspe, consiguiendo el oro tras imponerse de forma clara al resto de participantes.

En esta misma categoría, pero en la prueba de individual masculino, Daniel Meseguer consiguió superar la fase de grupo y acceder a la fase final, donde en la ronda de semifinales se enfrentó a Luis Ramón Muñoz, del CB San Fernando de València, en un encuentro de gran igualdad que terminó decantándose del lado del valenciano por un ajustadísimo 21-17, 18-21 y 24-26, quedando Daniel con el bronce.

En la prueba de dobles masculino de la categoría absoluta compitió Julio Martín junto a Gary Clark, del CB San Fernando de València. Julio y Gary quedaron encuadrados en el grupo D, y consiguieron las tres victorias necesarias para pasar a la fase final como primeros de grupo. Pero en el encuentro de semifinales, frente a Rubén Alfonso y Carlos Desco, cuando Gary y Julio dominaban el tercer set y tenían prácticamente asegurado el pase a la final, un mal apoyo de la rodilla de Julio les obligó a retirarse del encuentro, debiendo conformarse con un amargo bronce por la lesión del setabense, que le tendrá unos días apartado de los entrenamientos.

Próximas competiciones

Los deportistas del Club Bádminton Xàtiva Irene Orquín y Feliu Terol participarán en el Máster Sub-13 y Sub-17, que se celebrará el 11 y 12 de octubre en Oviedo, y que reunirá a 214 deportistas del territorio nacional.