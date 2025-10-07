Compromís urge al gobierno de Ontinyent a colgar la bandera palestina del ayuntamiento como aprobó el pleno

Este martes, el grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado un escrito para preguntar los motivos por los cuales no se ha colgado la bandera de Palestina al balcón del Ayuntamiento, después de que esta propuesta se aprobara en el Pleno Municipal del pasado 24 de septiembre, en la moción conjunta sobre el conflicto en Gaza que había propuesto la plataforma ‘La Vall d'Albaida por Palestina’.

La portavoz adjunta del principal grupo de la oposición, M. Àngels Moreno, ha registrado este escrito en el cual pregunta por qué no se ha hecho efectivo el acuerdo plenario en todo este tiempo, vista la sencillez de la actuación, y reclama que el gobierno de Jorge Rodríguez cuelgue la bandera de manera urgente.

En palabras de M. Àngels Moreno, “la moción de la plataforma ‘La Vall d'Albaida por Palestina’ que debatimos en el último Pleno Municipal, celebrado el 24 de septiembre, incorporaba entre sus acuerdos el hecho de colgar la bandera de Palestina en el balcón del Ayuntamiento mientras la Flotilla de la Libertad estuviera en Gaza para llevar ayuda humanitaria. En todo este tiempo, dos semanas desde la aprobación de la propuesta, no se ha colgado la bandera, incumpliendo el acuerdo plenario. En ese sentido, una de las medidas de más visibilidad para demostrar el apoyo de Ontinyent a Palestina ante el genocidio que sufre en manos de Israel continúa sin cumplirse”.

"El acuerdo continúa vigente"

“En los últimos días, la Flotilla Global Sumud fue atacada y retenida por Israel, y ha acabado desmantelada. Aun así, nuevas flotillas se están poniendo en marcha, como la que salió el 27 de septiembre desde Catania, en Italia. Es por eso que el acuerdo plenario continúa plenamente vigente, y reclamamos al gobierno del señor Rodríguez que lo haga efectivo. Además, tenemos que recordar que el mismo partido de Ens Uneix también participó, junto con Compromís por Ontinyent y el Partido Socialista, en la defensa conjunta de la propuesta. Por lo tanto, no entendemos que si quiso apoyarle, ahora no sea consecuente y cumpla los acuerdos”, ha señalado la regidora.

M. Àngels Moreno ha concluido apuntando que “esperamos que se ponga solución a esta tardanza de forma inmediata, teniendo en cuenta la sencillez de la actuación. Ontinyent es una ciudad sensibilizada con el genocidio que está sufriendo Palestina, como demuestra la movilización social que semana detrás semana se produce en la ciudad. Y el Pleno Municipal, máximo órgano de representación de las ontinyentines y ontinyentins, también ha expresado su postura al respeto, aprobando mociones en defensa del pueblo palestino. Ahora se tiene que cumplir por quién tiene que hacer efectivo el acuerdo, que es el gobierno municipal”.