El Consell tramitará de urgencia la planta solar proyectada en un antiguo vertedero de Ontinyent

El Consell ha acordado la declaración de proyecto energético prioritario para la instalación solar fotovoltaica proyectada en el entorno de un antiguo vertedero de residuos no peligrosos clausurado en Ontinyent, en 2016, propiedad de la empresa mixta Girsa.

La administración autonómica defiende que la propuesta en suelo no urbanizable promovida por la empresa Promonrg Solar Fotovoltaica 7, SL representa "una respuesta concreta, eficiente y sostenible que contribuye a garantizar la seguridad energética, mitigar el cambio climático y promover el desarrollo económico y social de la zona", especialmente por las singularidades de ubicación, tanto a nivel de terreno como de desarrollo en el ámbito municipal de las energías renovables.

La planta solar fotovoltaica y su infraestructura de evacuación se ubicarán en la partida de la Serreta de Ontinyent y su puesta en funcionamiento permitirá aportar al sistema eléctrico una potencia de 1,65 megavatios (MW) de origen renovable y producir anualmente en torno a 3.734 megavatios hora. Asimismo, permitirá la reducción de la emisión a la atmósfera de 800 toneladas de CO2 al año.

Para ello, el proyecto prevé la instalación de 4.082 módulos fotovoltaicos, que ocuparán alrededor de 27.000 metros cuadrados de superficie, en una parcela de 240.000 metros cuadrados.

La declaración de proyecto energético prioritario implica la tramitación de urgencia del proyecto de construcción de la instalación, la compatibilidad territorial y urbanística y la exención de determinadas reglas para la ocupación del suelo por centrales fotovoltaicas.

Emergencia climática

Como informó este diario, en 2022 el Ayuntamiento de Ontinyent solicitó cambios al Consell para acelerar el proyecto fotovoltaico ante los escollos urbanísticos que dificultaban su autorización en un periodo corto de tiempo, dado que el planeamiento municipal de la localidad no permitía este tipo de instalaciones en el citado emplazamiento propiedad de Girsa.

Esta declaración se realiza de acuerdo con el artículo 3 apartado 5 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, que determina que el Consell podrá declarar un proyecto concreto, situado en suelo no urbanizable común o protegido, como prioritario energético para la implantación de centrales fotovoltaicas.

El pasado 11 de enero de 2025, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo realizó la necesaria propuesta para que se declarara de prioridad energética, a los efectos del artículo 3 del Decreto ley 14/20201, el proyecto PS NRG Vertedero Ontinyent en suelo no urbanizable común, justificándose su necesidad y oportunidad por razones de emergencia energética. Dicha propuesta fue sometida al preceptivo informe del órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, de conformidad con lo establecido en el citado decreto ley, quien emitió informe favorable de riesgo de inundación y otros riesgos en el territorio.