"Es la cuarta vez que me roban, pero ahora han sido más profesionales"

Los vecinos del diseminado de Bixquert en Xàtiva están en pie de guerra. Hoy han convocado una protesta para alertar sobre la inseguridad que sufren. Exponen que el pasado fin de semana se registró una oleada de robos en la zona. En una publicación realizada en redes sociales hablan de ocho incidentes, aunque las fuentes oficiales consultadas por Levante-EMV cifran el número de denuncias por lo ocurrido en un total de cuatro.

Jorge Pelegero reside en la urbanización desde que construyó su chalet en 2010 y es una de las víctimas. Ayer atendió a este periódico y comentó los pormenores de lo ocurrido:«El circuito de seguridad nos advirtió de que alguien entró el sábado, sobre las 21:40 horas de la noche, a nuestra vivienda. Accedieron por la habitación de matrimonio, rompiendo una ventana de seguridad. Luego, reventaron la centralita de alarma, se ve que sabían lo que hacían». «No tenemos imágenes porque rompieron las cámaras. Una acabó en la piscina, otra rota, la tercera sin tarjeta de memoria... solo pudimos verlos cuando entraban, iban vestidos de oscuro», comentó el afectado.

Mobiliario roto

Una vez dentro de la propiedad, los «cacos» revolvieron todas las habitaciones en busca de un botín «fácil», como dinero, joyas o productos que se pueden vender sin problema en el mercado de segunda mano: «Entraron en todas las habitaciones, han causado daños en el vestidor, también han roto puertas y parte del mobiliario en la habitación de la niña. Comprobamos después que nos faltaba algo de dinero que había en efectivo, pero han hecho más daño que otra cosa, la verdad», explicó el dueño de la vivienda asaltada.

«Esta es la cuarta vez que me entran. Creo que esta vez o tenían más experiencia o han sido más profesionales. Rompieron las cámaras, desactivaron la antena wifi y los sensores... no creo que fuera la primera vez que entran en una casa. A las 10:15 de la noche yo ya estaba en la zona y no quedaba nadie. Se fueron muy rápido», detalló Jorge Pelegero.

El dueño de la vivienda confirmó que una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos para investigar lo ocurrido:«A mi me dijeron que se habían registrado varios robos similares, creo que cuatro».

Grabaciones

Según ha podido saber este periódico, las grabaciones de las cámaras de seguridad de otras viviendas asaltadas han permitido identificar que se ha tratado de un grupo de hombres de altura considerable y vestidos totalmente de negro, que han desconectado los sistemas de seguridad nada más acceder a las propiedades.

Los ladrones también rompieron puertas y mobiliario en el interior de otras viviendas, revolviendo las diferentes estancias en busca de dinero, joyas o productos de valor que se pueden revender de forma fácil en el mercado negro.

La Policía Local de Xàtiva y la Guardia Civil respondieron a los avisos recibidos, pero los responsables de los robos se fueron de las propiedades asaltadas antes de que llegaran los agentes.

El Ayuntamiento anuncia un refuerzo de presencia policial

Desde el Ayuntamiento han confirmado que se ha reforzado la presencia policial en la zona: «Ha venido desde València una unidad especial de refuerzo de la Guardia Civil, la USECIC, a Bixquert, para sumarse a la presencia policial desplegada y aumentar al máximo la seguridad de los vecinos y vecinas». La concejal de Seguridad, Xelo Angulo, se ha reunido con los vecinos y las fuerzas de seguridad para conocer de primera mano lo sucedido.

Fuentes del Ayuntamiento de Xàtiva explicaron ayer que «se ha programado una presencia continuada de la Policía Local en la zona». De hecho, remarcaron que «se van a estudiar todas las medidas posibles dentro de las posibilidades del Ayuntamiento». Angulo tiene previsto también reunirse con los vecinos del diseminado. Desde el consistorio de la capital de la Costera también confirmaron que se instaló un control de tráfico en la zona de Bolbens y el Mistero, aunque todos los coches identificados durante el fin de semana pertenecían a residentes y vecinos de la zona del diseminado. De momento, no se han confirmado detenciones, aunque la principal hipótesis planteada es la de un grupo organizado que habría actuado en los mismos chalets durante un corto intervalo de tiempo. n