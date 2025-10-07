Depositan veneno junto a una colonia felina controlada en Llutxent

Aunque la nueva Ley de Bienestar Animal ha endurecido las penas y los castigos para todo aquel que infrinja la normativa relativa al cuidado de animales, aún se siguen registrando casos claros de maltrato. Así ha ocurrido en la localidad de Llutxent, donde el Ayuntamiento ha alertado sobre el depósito de veneno junto a una colonia controlada.

"Hoy nos hemos encontrado con una acción cruel y delictiva. Alguna persona ha puesto veneno para los gatitos de una colonia controlada y cuidada por voluntarios que hacen una gran labor al colaborar a solventar el problema de la reproducción de los gatos de calle. Un problema que han creado personas que, sin tener cuidado de sus mascotas, han abandonado las crías por la calle sin importarles la vida y el bienestar de los animales, ni tampoco el bienestar de las personas del pueblo", exponen.

Desde el consistorio lo tienen claro: "Advertimos que estas acciones son penalizadas por la ley incluso con penas de prisión. Los policías locales están investigando los hechos. Pedimos concienciación y colaboración ciudadana para solucionar este problema creado por personas irresponsables. Entre todas y todos podemos ir controlando la proliferación de las colonias respetando el bienestar animal de unos gatos que no tienen ninguna culpa de las malas acciones humanas. Si quieres colaborar en el voluntariado, comunícalo en el Ayuntamiento o a coloniesfelines@llutxent.com", apostillan desde el Ayuntamiento de Ontinyent.