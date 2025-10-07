La falta de educadores lastra a varios colegios de la Costera tras un mes de clases

Un mes después de comenzar las clases, la falta de profesorado sigue afectando negativamente a la actividad educativa. En la Costera, varios centros educativos están pendientes de que la conselleria cubra bajas, especialmente de educadores en las aulas de infantil de 2 años o de educación especial. Esta situación se extiende a colegios como el Vicent Rius y el José Mollà de Canals, o el CRA La Costereta, en el aulario de Cerdà.

En el CEIP Vicent Rius de Canals, la baja de una plaza de educación especial está notificada desde el pasado 1 de septiembre, pero la conselleria sigue sin cubrirla. Desde la dirección del centro educativo de la pedanía de Aiacor señalan que “cada semana contactamos tres o cuatro veces con el área de personal no docente para pedir que se cubra la plaza, pero a día de hoy no está cubierta”, explicaban ayer. Los contactos, tanto a través de escritos por correo electrónico como por vía telefónica no han obtenido respuesta. “A los correos electrónicos no nos han respondido, y por teléfono nos dicen que toda la documentación que hemos remitido está correcta y que en breve se cubrirá, pero no nos dicen cuando”, afirman desde la dirección del Vicent Rius.

Las mismas fuentes señalan “la necesidad urgente” de que se cubra la baja de la educadora especial, ya que el centro cuenta con 6 alumnos con necesidades especiales que ahora no están siendo atendidos de forma correcta. “Hay alumnado con discapacidad motriz, otros que necesitan cambio de pañales, y todo eso lo estamos haciendo ahora el personal del centro ante la falta del profesional de educación especial”, lamentan. La plaza vacante de este colegio canalense “no ha salido aún ni en lista, por lo que tardará en cubrirse”, señalan. Y el procedimiento tiene su tramitación y su tiempo: la plaza tiene que salir en lista, tienen que elegirla y posteriormente adjudicarse. Después de la adjudicación la persona tiene que incorporarse al día siguiente. En el caso de la vacante del Vicent Rius “es una plaza de larga duración, pero no se cubre”, lamentan.

Desde la dirección del colegio explican que “nos dicen en personal no docente que la gente se ha deshabilitado de la bolsa porque el día 25 hay un examen, pero sabemos que hay gente que busca plaza”. Educadoras inscritas en la bolsa de educación han denunciado a este diario la “paralización” de estas bolsas. Exponen que varios centros educativos de la Costera carecen de la figura de la educadora de infantil o la educadora de apoyo especializado y señalan que esta “grave situación” afecta también a colegios como el José Mollà de Canals y el aulario de Cerdà del CRA La Costereta.

"Es una necesidad"

En el CEIP José Mollà de Canals la falta de educadores se extiende al aula de 2 años y en educación especial. El asunto se ha abordado en el consejo escolar, aseguraban a este diario desde el centro educativo, que confirmaba las carencias de educadores. Estas vacantes están aún por cubrir, según han explicado desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), que mantiene un contacto constante con la dirección del colegio para conocer los avances sobre la situación. La AFA expone que a día de hoy las vacantes siguen sin cubrir “el pasado viernes hablamos con la dirección del colegio y nos dijeron que desde la conselleria les habían dicho que esta semana posiblemente les darían alguna respuesta sobre la petición formulada, pero no sabemos cuando se cubrirán las plazas”, manifestaban desde la asociación, que ponían de manifiesto “la angustia” que está provocando la situación, ante la urgencia de disponer de estos profesionales en infantil de 2 años y educación especial. “Es una necesidad”, afirman desde la AFA, que no ha remitido ningún escrito a la conselleria, pero avanza que “si la falta de educadoras se mantiene, lo haremos”.

Por su parte, el CRA La Costereta rechazó dar cualquier información al respecto de la falta de educadores en este colegio rural agrupado que abarca las localidades de Cerdà, Torrella, la Granja de la Costera y Llanera de Ranes.

La falta de estos profesionales obliga a sobrecargar de trabajo al resto de profesorado del colegio y provoca “una atención claramente insuficiente para los niños y niñas en una etapa tan sensible para su desarrollo”. Una educadora inscrita en la bolsa denuncia que “la bolsa no se está moviendo, lo que impide que se cubran las plazas vacantes. La falta de estas profesionales no solo perjudica la calidad educativa, sino que también vulnera el derecho de las familias a recibir un servicio público en condiciones adecuadas. Resulta inadmisible que a estas alturas de curso todavía no se haya dado solución, dejando a la comunidad educativa en una situación de precariedad”, concluye.