L'Olleria recauda 23.640 euros en la Runcàncer 2025

L'Olleria fue el pasado sábado escenario de una jornada llena de solidaridad y deporte con motivo de la Runcàncer 2025. La cita, destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer, reunió más de 400 participantes, de los cuales cerca de 70 participaron en la modalidad competitiva de carrera. Gracias a esta gran respuesta de la ciudadanía y las diferentes empresas y entidades del pueblo que se han implicado, se consiguieron 23.640 euros, la cifra más alta recaudada hasta ahora entre todos los municipios de la provincia de València y un récord de recaudación para el municipio, destacan desde el Ayuntamiento de l'Olleria.

Podio con los ganadores de la carrera Runcàncer 2025 de l'Olleria. / Ajuntament l'Olleria

El Ayuntamiento ha reconocido la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer en l'Olleria, por su implicación en la organización del acontecimiento y por su impulso en la venta de dorsales y camisetas durante las semanas previas a la carrera. Según el alcalde, Ramón Vidal, “con esta edición de récord, hemos vivido una muestra clara de la solidaridad y la generosidad de nuestro pueblo, capaz de implicarse y apoyar en una causa tan necesaria como es la lucha contra el cáncer”.

En cuánto a las clasificaciones, Guillem Albert, del club 3Reptes l'Olleria y Mónica Pilco fueron los ganadores de la carrera popular. La clasificación general masculina se completó con el segundo puesto de Juanba Sánchez y Artur Barber, del club 3Reptes l'Olleria, que quedó tercero. A Mónica Pilco la acompañaron en el podio femenino Marta Navarro, del club Jojo's Trail l'Olleria, que fue segunda, y Paola Arévalo, tercera. La clasificación local femenina estuvo liderada por Teresa Cerdà, del 3Reptes l'Olleria, Nicole Castells y Anna Vidal, del Club d'Atletisme de l'Olleria. En la clasificación local masculina dominaron Artur Barber, del 3Reptes l'Olleria; David Sánchez, del CA l'Olleria; y Joan Soler, también del club de atletismo de la localidad de la Vall d'Albaida.

El Ayuntamiento de l'Olleria ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta edición de la Runcàncer, destacando la importancia de la contribución que realizan en la lucha contra el cáncer.