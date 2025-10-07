Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Olleria recauda 23.640 euros en la Runcàncer 2025

La cantidad es la más alta recaudada hasta el momento entre los pueblos de la provincia de València y supone un récord para el municipio

Participantes en la Runcàncer de l'Olleria con la recaudación obtenida.

Participantes en la Runcàncer de l'Olleria con la recaudación obtenida. / Ajuntament l'Olleria

Lluis Cebriá

L'Olleria

L'Olleria fue el pasado sábado escenario de una jornada llena de solidaridad y deporte con motivo de la Runcàncer 2025. La cita, destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer, reunió más de 400 participantes, de los cuales cerca de 70 participaron en la modalidad competitiva de carrera. Gracias a esta gran respuesta de la ciudadanía y las diferentes empresas y entidades del pueblo que se han implicado, se consiguieron 23.640 euros, la cifra más alta recaudada hasta ahora entre todos los municipios de la provincia de València y un récord de recaudación para el municipio, destacan desde el Ayuntamiento de l'Olleria.

Podio con los ganadores de la carrera Runcàncer 2025 de l'Olleria.

Podio con los ganadores de la carrera Runcàncer 2025 de l'Olleria. / Ajuntament l'Olleria

El Ayuntamiento ha reconocido la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer en l'Olleria, por su implicación en la organización del acontecimiento y por su impulso en la venta de dorsales y camisetas durante las semanas previas a la carrera. Según el alcalde, Ramón Vidal, “con esta edición de récord, hemos vivido una muestra clara de la solidaridad y la generosidad de nuestro pueblo, capaz de implicarse y apoyar en una causa tan necesaria como es la lucha contra el cáncer”.

En cuánto a las clasificaciones, Guillem Albert, del club 3Reptes l'Olleria y Mónica Pilco fueron los ganadores de la carrera popular. La clasificación general masculina se completó con el segundo puesto de Juanba Sánchez y Artur Barber, del club 3Reptes l'Olleria, que quedó tercero. A Mónica Pilco la acompañaron en el podio femenino Marta Navarro, del club Jojo's Trail l'Olleria, que fue segunda, y Paola Arévalo, tercera. La clasificación local femenina estuvo liderada por Teresa Cerdà, del 3Reptes l'Olleria, Nicole Castells y Anna Vidal, del Club d'Atletisme de l'Olleria. En la clasificación local masculina dominaron Artur Barber, del 3Reptes l'Olleria; David Sánchez, del CA l'Olleria; y Joan Soler, también del club de atletismo de la localidad de la Vall d'Albaida.

El Ayuntamiento de l'Olleria ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta edición de la Runcàncer, destacando la importancia de la contribución que realizan en la lucha contra el cáncer.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents