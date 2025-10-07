L'Olleria recauda 23.640 euros en la Runcàncer 2025
La cantidad es la más alta recaudada hasta el momento entre los pueblos de la provincia de València y supone un récord para el municipio
L'Olleria fue el pasado sábado escenario de una jornada llena de solidaridad y deporte con motivo de la Runcàncer 2025. La cita, destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer, reunió más de 400 participantes, de los cuales cerca de 70 participaron en la modalidad competitiva de carrera. Gracias a esta gran respuesta de la ciudadanía y las diferentes empresas y entidades del pueblo que se han implicado, se consiguieron 23.640 euros, la cifra más alta recaudada hasta ahora entre todos los municipios de la provincia de València y un récord de recaudación para el municipio, destacan desde el Ayuntamiento de l'Olleria.
El Ayuntamiento ha reconocido la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer en l'Olleria, por su implicación en la organización del acontecimiento y por su impulso en la venta de dorsales y camisetas durante las semanas previas a la carrera. Según el alcalde, Ramón Vidal, “con esta edición de récord, hemos vivido una muestra clara de la solidaridad y la generosidad de nuestro pueblo, capaz de implicarse y apoyar en una causa tan necesaria como es la lucha contra el cáncer”.
En cuánto a las clasificaciones, Guillem Albert, del club 3Reptes l'Olleria y Mónica Pilco fueron los ganadores de la carrera popular. La clasificación general masculina se completó con el segundo puesto de Juanba Sánchez y Artur Barber, del club 3Reptes l'Olleria, que quedó tercero. A Mónica Pilco la acompañaron en el podio femenino Marta Navarro, del club Jojo's Trail l'Olleria, que fue segunda, y Paola Arévalo, tercera. La clasificación local femenina estuvo liderada por Teresa Cerdà, del 3Reptes l'Olleria, Nicole Castells y Anna Vidal, del Club d'Atletisme de l'Olleria. En la clasificación local masculina dominaron Artur Barber, del 3Reptes l'Olleria; David Sánchez, del CA l'Olleria; y Joan Soler, también del club de atletismo de la localidad de la Vall d'Albaida.
El Ayuntamiento de l'Olleria ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta edición de la Runcàncer, destacando la importancia de la contribución que realizan en la lucha contra el cáncer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo
- Arrancan con un contratiempo las esperadas obras en la presa de Algar