Mompó ensalza el volteo de las campanas de Albaida durante las fiestas patronales

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha participado en la tradicional ofrenda de flores y posterior subida al trono de la Verge del Remei, patrona de Albaida, municipio que se encuentra en la semana grande de sus fiestas patronales.

Acompañado por el alcalde, Juan Carlos Roses, y representantes de la corporación municipal, Mompó ha acudido, en primer lugar, al Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor. Posteriormente, ha formado parte de la comitiva oficial de la ofrenda y ha asistido a la misa vespertina celebrada en la Iglesia Arciprestal de la Asunción de la Mare de Déu.

Vicent Mompó estampa su firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Albaida. / D.V.

El presidente provincial ha destacado “el volteo de las campanas de Albaida, que marca el inicio de la fiesta grande y genera un sentimiento especial entre los albaidenses, además de ser una tradición que forma parte de la identidad valenciana”.

“Ha sido un honor participar en la ofrenda a la Virgen del Remei, un acto que refleja la unión, la devoción y el arraigo de un pueblo fiel a sus raíces”, ha señalado Mompó.