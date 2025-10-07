El Natació Xàtiva estrena la competición alevín y benjamín con varios podios

El Club Natació Xàtiva se ha estrenado en la competición oficial en las categorías alevín y benjamín subiendo al podio. El club setabense, además, organizó la primera jornada alevín y benjamín de esta temporada, una competición que se celebró en la piscina municipal cubierta de Les Pereres de Xàtiva, con la participación de 126 nadadores de seis clubes de la Federació Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV).

Esta primera competición de la nueva temporada era también la primera de registro de tiempos de algunas pruebas para los benjamines de primera año. Por el CN Xàtiva destacaron el primer puesto de Corina Borreguero en los 100 metros libres, con un tiempo de 1'26''92, y el tercero en la prueba de los 100 espalda, con un crono de 1'46''65; el primer puesto de Lara Martí en 200 metros espalda, con un registro de 2'59''93, y la primera posición en los 100 estilos, con 1'27''65.

Ian Chust obtuvo la primera plaza en los 200 espalda, con un tiempo de 2'24”71, consiguiendo además con esta marca un nuevo récord autonómico; y en los 100 metros estilos logró la primera posición con un tiempo de 1'09”64. Mateu Sanjuan fue tercero en los 50 metros espalda, con un tiempo de 49”80. Emma Lockyer fue segunda en los 50 metros espalda con un crono de 51”55; y Lucas Revert fue segundo en los 100 metros estilos, con un registro de 1'17”99.

En las pruebas de relevos de 4X50 metros libres, el equipo benjamín femenino compuesto por: Ainhoa Villacís, Julia Cambra, Emma Lockyer y Corina Borreguero, quedó en segunda posición con un tiempo de 2´58”77. En los 4X100 m libres masculino el equipo formado por: Jhoel A. Villacís, Ares Andreu, Ian Chust y Lucas Revert, fue primero con un crono de 4'44”69. Por su parte, el equipo femenino de 4X100 libres formado por: Leyre Aguirre, Emily P. Lara, Chloe Iaschuk y Lara Martí, fue tercero con un tiempo de 5'40”60.

En esta competición celebrada en Xàtiva, los benjamines nacidos en 2016 participaron en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros espalda. Los benjamines del 2015 lo hicieron en 100 metros libres y 100 metros espalda. Los alevines de los años 2013 y 2014 lo hicieron en 100 metros estilos y 200 metros espalda. También se nadaron las pruebas de relevos de 4X50 metros libres para la categoría benjamín y 4X100 metros libres para la categoría alevín. El Club Natació Xàtiva participó con los nadadores Erik Cosme, Corina Borreguero y Julia Cambra, en la categoría benjamín 2015. En benjamín 2016: Mateu Sanjuan, Ainhoa Villacís, Emma Lockyer y Alae Mrouji; en categoría alevín 2014: Lara Martí, Lucía Pedernera, Malú Martínez, Leyre Aguirre, Chloe Iaschuk, Emily Patricia Lara, Axel Arteche, Julen Belda, Carles Cambra y Asier Valle; y en categoría alevín 2013: Ian Chus, Lucas Revert, Jhoel A. Villacís y Ares Andreu.