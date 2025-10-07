Ontinyent colabora con el plan "Turismo Seguro" de la Policía Nacional
El ayuntamiento se suma a la iniciativa para reforzar la seguridad de los visitantes y ofrecer información útil en varios idiomas
El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Turismo, colabora con el plan “Turismo Seguro” impulsado por la Policía Nacional, una iniciativa que tiene como objetivo incrementar de manera permanente la seguridad ciudadana en las zonas turísticas de España y crear un entorno más seguro para todas las personas que visitan el país. Entre las primeras acciones que se llevarán a cabo destaca la difusión, en la oficina Tourist Info de Ontinyent, de dípticos con consejos de seguridad para turistas. Estos materiales incluyen un código QR que permite acceder a información en siete idiomas: castellano, inglés, francés, portugués, alemán, chino y coreano.
La regidora de Turismo, Mª José Alhambra, se reunía con Javier García, oficial de policía delegado de Participación Ciudadana en la Comisaría de Ontinyent, destacando los dos la importancia de esta colaboración, al coincidir al apuntar que “Ontinyent es una ciudad acogedora y segura, y con esta iniciativa reforzamos la confianza de las personas que nos visitan, ofreciéndolos información práctica para disfrutar de su estancia con tranquilidad”. Alhambra ha añadido que “la seguridad es un elemento esencial en la experiencia turística y por eso trabajamos conjuntamente con la Policía Nacional para contribuir a un turismo responsable y seguro, también en nuestras comarcas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo